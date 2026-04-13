Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)

Exclusif
Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (1spot)
En stock
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend un spot cylindrique, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.

  • 1 spot, 490 lm @2700K
  • Prend 5,3 watts de l'unité d'alimentation
  • 100.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay