Pack de 2 spots Pongee noirs + ampoules GU10 à couleur variable
Le prix du lot est de 133,18 €, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de 147,98 €
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À propos du Pack de 2 spots Pongee noirs + ampoules GU10 à couleur variable
Ajoutez une touche d’élégance avec le pack de 2 spots Philips Pongee noirs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Parfait pour l’éclairage d’accentuation.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874459
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Pongee 2 x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 1