Pack de 2 spots Pongee noirs + ampoules GU10 à couleur variable

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À propos du Pack de 2 spots Pongee noirs + ampoules GU10 à couleur variable

Ajoutez une touche d’élégance avec le pack de 2 spots Philips Pongee noirs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Parfait pour l’éclairage d’accentuation.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
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