Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable

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Gros plan de l'avant de Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable
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À propos du Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable

Illuminez votre espace avec le spot Philips Puled noir, équipé d’une ampoule Hue GU10 à couleurs vives. Compact et éclatant.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
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