Pack de 3 spots Runner blancs + Dimmer switch + ampoules GU10 à couleur variable
Le prix du lot est de 215,98 €, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de 239,98 €
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À propos du Pack de 3 spots Runner blancs + Dimmer switch + ampoules GU10 à couleur variable
Illuminez votre intérieur avec le pack de 3 spots Philips Runner blancs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Moderne et dynamique.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874558
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Runner 3 x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 1