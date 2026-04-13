Restez informé de ce qui se passe chez vous en ajoutant ces quatre capteurs de contact et deux capteurs de mouvement à votre configuration existante Philips Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

Two Secure contact sensors

Two indoor sensors

Control with the Philips Hue app

*requires Hue Bridge