Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement

Gros plan de l'avant de Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement
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À propos du Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement

Restez informé de ce qui se passe chez vous en ajoutant ces quatre capteurs de contact et deux capteurs de mouvement à votre configuration existante Philips Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

  •  Two Secure contact sensors
  • Two indoor sensors
  • Control with the Philips Hue app
  • *requires Hue Bridge
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