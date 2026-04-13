Soyez au courant de ce qu'il se passe à la maison avec trois capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un pont Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées à votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

Bridge included

Three Secure contact sensors

One Indoor sensor

Control with the Philips Hue app