Pack : Smart Plug pour BE & FR (Type E) - pack de 3

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À propos du Pack : Smart Plug pour BE & FR (Type E) - pack de 3

Ce petit accessoire discret vous permet de transformer n'importe quelle lumière - même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer d'ampoule Hue - en une lumière intelligente que vous pouvez contrôler via l'application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour un contrôle instantané de la lumière ou connectez-vous au Hue Bridge pour débloquer davantage de fonctionnalités.

  • Bridge activé
  • Ajoutez n'importe quelle lumière à votre système Hue
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez Hue Bridge pour en savoir plus
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