Pack : Smart Plug pour BE & FR (Type E) - pack de 3
Le prix actuel est 119,97 €
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À propos du Pack : Smart Plug pour BE & FR (Type E) - pack de 3
Ce petit accessoire discret vous permet de transformer n'importe quelle lumière - même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer d'ampoule Hue - en une lumière intelligente que vous pouvez contrôler via l'application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour un contrôle instantané de la lumière ou connectez-vous au Hue Bridge pour débloquer davantage de fonctionnalités.
- Bridge activé
- Ajoutez n'importe quelle lumière à votre système Hue
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez Hue Bridge pour en savoir plus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871779
Informations produit
- Hue Prise intelligente
- 3