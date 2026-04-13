Ce petit accessoire discret vous permet de transformer n'importe quelle lumière - même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer d'ampoule Hue - en une lumière intelligente que vous pouvez contrôler via l'application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour un contrôle instantané de la lumière ou connectez-vous au Hue Bridge pour débloquer davantage de fonctionnalités.

Bridge activé

Ajoutez n'importe quelle lumière à votre système Hue

Contrôle instantané via Bluetooth

Contrôle avec l'application ou la voix*

Ajoutez Hue Bridge pour en savoir plus