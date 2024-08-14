Éclairage du sapin de Noël : conseils et astuces

Si vous n'avez jamais utilisé l'intégration Philips Hue + Spotify, réservez-vous une belle surprise pour les fêtes ! Accédez à cette fonctionnalité dans l'onglet Sync de votre application Hue. Il vous suffit ensuite de lier votre compte Spotify (gratuit ou payant) à votre compte Philips Hue.

Une fois que vous avez configuré cette fonctionnalité, vous pouvez créer un espace de loisirs en utilisant les guirlandes lumineuses Festavia et d'autres lampes de couleur. Nos favoris ? L'Ambiance Gradient Lightstrip, le lampadaire Gradient Signe et l’éclairage d’accentuation Go, qui sauront ajouter de superbes accents à la pièce centrale que constitue votre sapin.

En synchronisant vos lumières de Noël avec de la musique, vous pouvez créer une ambiance de fête parfaite ou une atmosphère festive pour l'ouverture des cadeaux.

Idée lumineuse : pour personnaliser votre expérience de synchronisation, réglez le paramètre Couleur sur Automatique. De cette façon, l'application déterminera les meilleures combinaisons de couleurs en fonction du genre de musique, le cas échéant, les chants de Noël !