Comment installer un Philips Hue Dimmer switch

1 septembre 2023
L'un des plus grands avantages de l'éclairage intelligent Philips hue est la possibilité de contrôler vos lumières avec l'application Philips hue ou votre voix via votre assistant domestique intelligent. Parfois, cependant, vous souhaitez toujours pouvoir utiliser un interrupteur.
Heureusement, nous avons tout prévu : nous proposons plusieurs types d'accessoires d'éclairage connecté, notamment des détecteurs de mouvement intérieurs et extérieurs, l'interrupteur Tap dial et, bien sûr, le variateur Philips Hue. L'installation d'un variateur traditionnel peut être délicate, nécessitant souvent un électricien, un interrupteur coûteux ou votre savoir-faire si vous préférez le faire vous-même. Avec un variateur Philips Hue, vous n'avez besoin que de l'application Hue, d'un éclairage Philips Hue et de vos deux mains.