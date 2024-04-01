Comment installer un Philips Hue Dimmer switch

La configuration d'un variateur est simple, quelle que soit la méthode que vous utilisez, qui dépend de votre configuration d'éclairage intelligente actuelle :

• Avec un Hue Bridge : ouvrez l'appli Hue et naviguez jusqu'à Réglages > Accessoires, puis tapez sur l'icône bleue plus (+). Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre interrupteur à votre installation.

• Sans pont :

o Tenez le variateur à proximité de la lampe que vous souhaitez commander (essayez de rester à environ 15 cm de l'ampoule ou du luminaire).

o Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED située à l'avant de l'interrupteur commence à clignoter.

o Tenez le variateur près de la lampe que vous voulez commander, et appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois. Après le troisième clignotement, relâchez le bouton d'alimentation.

Vous pouvez maintenant commander cette lampe à l'aide du variateur. Répétez l'opération pour un maximum de 10 ampoules. Pour retirer une lampe du variateur, répétez le même processus, mais maintenez le bouton Hue enfoncé pendant 10 secondes.