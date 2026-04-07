Comment configurer un kit de démarrage Philips Hue

Un kit de démarrage Philips Hue comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser immédiatement l’éclairage connecté :

Une ou plusieurs ampoules ou lampes connectées Philips Hue

Un Hue Bridge (ou Bridge Pro)

Un adaptateur secteur et un câble Ethernet

Parfois un accessoire connecté, comme un Dimmer Switch

La combinaison de lampes connectées et du Hue Bridge permet de profiter pleinement de l'expérience Philips Hue, avec les automatisations, le contrôle à distance et la compatibilité avec les principales plateformes de maison intelligente.

Pour mieux comprendre comment fonctionne l’écosystème Hue au-delà des ampoules, consultez le guide Philips Hue des systèmes d’éclairage connecté.