Idées d'éclairage de cuisine

L'éclairage sur rail, tel que le Hue Perifo, est entièrement personnalisable. Vous devenez le concepteur lumière de votre intérieur ! Choisissez les longueurs de rail dont vous avez besoin, assemblez-les et montez-les au plafond ou aux murs de votre cuisine. Sa conception modulaire signifie que vous pouvez construire un rail adapté aux dimensions de votre cuisine : faites-le passer au-dessus des surfaces de travail, des tables et des îlots. Ou créez un élément de design en créant un rail carré, rectangulaire, en L ou en U et en le montant au centre de votre espace.

Une fois le rail installé, vous pouvez simplement y clipser les lumières Perifo de votre choix, à l'endroit souhaité. Utilisez des spots pour diriger la lumière sur les zones où vous travaillez ou pour mettre en valeur des tableaux. Les suspensions élégantes sont idéales au-dessus d'une table ou d'un îlot, tandis que les barres lumineuses sont parfaites pour éclairer les plans de travail.

Si vous souhaitez faire ressortir les surfaces brillantes et les lignes élégantes, vous pouvez faire passer des lightstrips flexibles sous les meubles de la cuisine, les plinthes ou le rebord des plans de travail. Ils sont flexibles et peuvent être pliés, façonnés et coupés pour s'adapter à n'importe quel coin ou fissure. Réglez-les sur une lumière blanche éclatante pour préparer les repas et sur des tons chauds ou des couleurs pour créer une ambiance accueillante pour vos invités.