Idées d'éclairage de cuisine

Si votre cuisine est le cœur de votre cuisine, l'îlot est le cœur de votre cuisine ! Votre îlot est le centre de l'espace et constitue la surface idéale pour cuisiner. C'est aussi un lieu pour manger, socialiser et se détendre à tout moment de la journée.
En tant qu’espace véritablement multifonctionnel, il mérite des lumières véritablement multifonctionnelles. Un éclairage de travail lumineux vous facilitera la tâche lorsque vous couperez des légumes, glacerez un gâteau ou lirez une recette. Et lorsqu'il est temps de s'asseoir et de déguster vos expériences culinaires, vous pouvez choisir des couleurs afin de créer une ambiance relaxante pour dîner en famille ou entre amis.
Faites ressortir encore davantage la pièce maîtresse de la cuisine avec une suspension pour îlot. Vous pouvez par exemple faire varier le nombre de suspensions au-dessus du comptoir, la longueur des cordons, leur disposition ou le type de teinte. La suspension Hue Flourish, avec son design saisissant en forme de globe, apportera une lumière diffusée et puissante, ainsi qu'un design élégant. Si votre îlot est long, pensez à suspendre plusieurs suspensions Flourish au-dessus de l'îlot, une tous les deux mètres.
Si vous avez déjà installé des suspensions, vous pouvez facilement remplacer leur ampoule par des modèles de couleur Hue, connectés et réglables. Il existe des ampoules pour toutes les tailles et tous les types d'équipements. Si vos suspensions existantes sont de couleur claire, pensez à utiliser des ampoules de style Edison, avec un filament visible, pour créer un aspect traditionnel. Réglez l'intensité parfaite de la belle lueur ambrée pour les tâches de cuisine ou l'ambiance romantique d'un bistrot.