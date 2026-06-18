Les lampes des chambres d'enfant doivent être à portée de main et faciles à utiliser, afin que vos enfants puissent les trouver rapidement et les allumer dans l'obscurité. En ajoutant une lampe de chevet à côté du lit, vous pouvez encourager vos enfants à lire un livre avant de s'endormir.
Une idée lumineuse : si les lampes de la chambre de vos enfants ne sont pas à côté du lit, envisagez d'utiliser un interrupteur avec variateur connecté. Portables et alimentés par batterie, ces interrupteurs avec variateur peuvent être placés sur leur table de nuit pour leur permettre d'accéder facilement à leur lampe à tout moment de la nuit.