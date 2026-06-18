Veilleuses pour enfants et idées d'éclairage pour chambre d'enfants

Veilleuses pour enfants et idées d'éclairage pour chambre d'enfants

15 juillet 2024

Soyons réalistes, aucun enfant ne veut entendre : "C'est l'heure d'aller au lit !" Mais au lieu de prononcer ces mots redoutés, vous pouvez utiliser des veilleuses pour enfants afin de les aider à s'endormir et à dormir profondément.

Veilleuses pour enfants

La veilleuse idéale pour la chambre de vos enfants éliminera non seulement la peur des "monstres sous le lit", mais les encouragera également à dormir dans leur propre chambre.

Essayez ces idées de veilleuses pour enfants pour les aider à s'endormir.

1. Ampoules veilleuses LED

Le sommeil est essentiel au développement de chaque enfant. Vous pouvez utiliser la lumière LED pour aider vos enfants à s'endormir et à dormir profondément.

2. Veilleuses tamisées

Saviez-vous que notre cerveau peut détecter l’heure de la journée à laquelle la lumière pénètre dans nos yeux ? Si vos enfants passent leurs soirées dans des pièces bien éclairées, leur cerveau peut être amené à penser qu'il fait jour, perturbant ainsi leur cycle naturel de sommeil. Ils se sentiront plus éveillés même à l'heure du coucher ! Assurez-vous donc de diminuer le niveau de lumière dans votre maison le soir.

Une idée lumineuse : définissez une automatisation « Aller se coucher » dans l'application Philips Hue. Cette automatisation atténue lentement les lumières jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, signalant qu'il est temps de dormir.

Maman embrassant à sa fille pour lui dire bonne nuit dans une chambre faiblement éclairée

3. Veilleuses portables

À mesure que les habitudes et les préférences de sommeil des enfants évoluent, ils adoreront la possibilité de pouvoir placer la veilleuse sur le support de lampe ou sur le bureau de l'autre côté de la pièce. Les veilleuses portables vous offrent la possibilité d'essayer différents arrangements, afin que vous puissiez voir ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant.

Apprenez-en davantage sur la portabilité de la Philips Hue Go.

4. Veilleuses murales

Avec l'applique murale pour chambre à coucher, vous pouvez disposer d’une solution qui sert de lampe de travail, de lumière d’ambiance et même de veilleuse. Les appliques murales connectées peuvent être ajustées en fonction de l'heure ou du moment de la journée. Ainsi, vous pouvez garder la pièce bien éclairée pendant les devoirs, atténuer la lumière quand il est temps de se détendre et l'atténuer encore plus pour qu'elle fasse fonction de veilleuse lorsqu'il est temps de dormir.

Laissez-vous inspirer par d'autres idées d'appliques murales pour chambre à coucher.

5. Lampes veilleuses pour enfants

Les lampes des chambres d'enfant doivent être à portée de main et faciles à utiliser, afin que vos enfants puissent les trouver rapidement et les allumer dans l'obscurité. En ajoutant une lampe de chevet à côté du lit, vous pouvez encourager vos enfants à lire un livre avant de s'endormir.

Une idée lumineuse : si les lampes de la chambre de vos enfants ne sont pas à côté du lit, envisagez d'utiliser un interrupteur avec variateur connecté. Portables et alimentés par batterie, ces interrupteurs avec variateur peuvent être placés sur leur table de nuit pour leur permettre d'accéder facilement à leur lampe à tout moment de la nuit.

6. Plafonniers pour chambre d'enfant

Tout comme les appliques murales, les plafonniers de la chambre de votre enfant peuvent s'adapter à tout moment de la journée, du réveil à l'heure du coucher. L'utilisation d'un variateur rend ce type de lumière adaptable comme veilleuse avec la luminosité parfaite pour aider votre enfant à dormir profondément.

7. Accessoires d’éclairage pour les chambres d’enfants

Si votre enfant se lève fréquemment au milieu de la nuit pour prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes, l'installation d'un détecteur de mouvement peut le guider dans la maison avec la bonne lumière. Un détecteur de mouvement vous permet d'activer un réglage spécifique de vos lumières le soir : ainsi, la lumière tamisée et chaleureuse les aide à rester dans un état somnolent.

Voulez-vous que vos enfants se sentent plus maîtres de leur éclairage ? Les lampes à commande vocale leur permettent de contrôler leurs lampes confortablement depuis leur lit. En plus d’aider vos enfants à s’endormir plus rapidement, le fait de les inviter à décider du niveau de luminosité de leur chambre permettra de les responsabiliser.

Découvrez comment l'éclairage pour chambre Philips Hue peut vous aider à adapter ces idées aux veilleuses de vos enfants.

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay