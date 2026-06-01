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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Offre Sports Live : 25 % de réduction

Économisez 25 % lorsque vous achetez deux articles de la sélection ou plus.

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Offre Sports Live : 25 % de réduction

Économisez 25 % lorsque vous achetez deux articles de la sélection ou plus.

98 produits
Promotion
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Appear

Applique murale extérieure Appear

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Promotion
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Promotion
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Promotion
Gros plan de l'avant de Pack de 3 spots à encastrer Centura

Pack de 3 spots à encastrer Centura

Ampoule GU10 incluse
Diamètre de découpe 70 mm​
Tête réglable
Faisceau intensif
Promotion
Gros plan de l'avant de GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
Promotion
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
Promotion
Gros plan de l'avant de Plafonnier Centris 4 spots

Plafonnier Centris 4 spots

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Promotion
Gros plan de l'avant de Lampe à poser portable Hue Go

Lampe à poser portable Hue Go

Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Promotion
Gros plan de l'avant de Éclairage portable Go

Éclairage portable Go

LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Promotion
Gros plan de l'avant de Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Promotion
Gros plan de l'avant de Prise connectée

Prise connectée

Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Promotion
Gros plan de l'avant de A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
1-12 de 98

Tout savoir sur la promotion d’éclairage connecté Sports Live

Quand a lieu l'offre Sports Live ?

Quels produits sont inclus dans ces offres d’éclairage connecté ?

Comment puis-je rester informé des offres Philips Hue, notamment celles de la promotion Sports Live ?

Conditions générales

  • Cette promotion est valable jusqu'au 21 juin 2026 à 23h59.
  • Ajoutez au moins deux (2) articles en promotion à votre panier et obtenez une réduction de 25 % sur le prix total des produits connectés éligibles.
  • La réduction est appliquée au total des articles promotionnels éligibles dans le panier au moment de la commande sur https://www.philips-hue.com/fr-ch/products/promotions/sport-experience.
  • La remise s'applique à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
  • Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions générales des offres de Philips Hue.
  • En cas de retour d'une partie d'une commande, lorsqu'elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. 
  • Cette promotion ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre ou code promotionnel sur www.philips-hue.com.
  • Signify Suisse se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces conditions générales en les republiant.

Lire la procédure de retour

Vivez cette saison de football comme jamais auparavant avec Hue Sports Live et vos lampes connectées !

Illustration d’un stade de football sur un écran de télévision, baignée de tons verts lumineux, mettant en avant l’offre d’éclairage Hue Sports Live.

Moments forts du match

Vos lampes signalent chaque moment : du coup d’envoi, à la mi-temps et au coup de sifflet final. 

Un groupe d'amis célèbre un but vu lors d'un match de football à la télévision grâce à la fonctionnalité Hue Sports Live, qui fait réagir les lampes en temps réel dans des tons de rose et de bleu.

Tous les buts

Des effets de lumière sont déclenchés en temps réel pour marquer chaque but et célébrer les victoires de votre équipe.

Quatre amis installés sur un canapé, l’un tenant un ballon de football, regardent un match à la télévision, tandis que grâce à la fonctionnalité Hue Sports Live, les lampes s’illuminent en rouge lors d’un carton rouge.

Cartons rouges et jaunes

Des changements de dynamique aux décisions de l’arbitre, vos lampes réagissent aux hauts et aux bas instantanément.

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