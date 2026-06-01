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Promotion
Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 160.00
Promotion
Lightstrip d'extérieur Neon 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Le prix actuel est CHF 350.00
Promotion
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 330.00
Promotion
Pack de 3 spots à encastrer Centura
Ampoule GU10 incluse
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Le prix actuel est CHF 190.00
Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 160.00
Promotion
Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
Le prix actuel est CHF 250.00
Promotion
Plafonnier Centris 4 spots
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 490.00
Promotion
Lampe à poser portable Hue Go
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 160.00
Promotion
Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 90.00
Promotion
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Le prix actuel est CHF 110.00
Promotion
Prise connectée
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Le prix actuel est CHF 125.00
Promotion
A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3
Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %
Essential couleur
Le prix actuel est CHF 50.00