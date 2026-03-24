La plupart des utilisateurs commencent par un simple « éclairage d'ambiance » : des bandes LED statiques, comme les rubans LED Philips Hue, placées derrière un écran afin de réduire la fatigue oculaire. Cependant, les joueurs qui optent pour la synchronisation des éclairages avec le jeu recherchent quelque chose en plus : une réactivité en temps réel.

Les lumières génériques basées sur le Wi-Fi présentent souvent un certain décalage, où les couleurs changent une fraction de seconde après l'action. Pour synchroniser les éclairages avec votre PC de manière efficace, vous avez besoin d'un système capable de réduire le délai au minimum. Philips Hue s'appuie sur le protocole Zigbee via le Hue Bridge et Hue Bridge Pro, permettant ainsi de traiter la communication au moyen d'un réseau maillé. Ceci signifie que les lampes Hue communiquent directement entre elles, ce qui crée un réseau interconnecté et évite que chaque lampe se connecte directement au Wi-FI. Ainsi, vos lampes réagissent instantanément aux explosions ou aux changements d'ambiance à l'écran.