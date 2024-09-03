5er septembre 2024
Que vous souhaitiez créer la station de combat solo ultime ou un espace où vous et vos amis pouvez combattre des ennemis ensemble, les lampes de gaming créent des expériences de gaming de niveau supérieur. Voici nos meilleures idées de lampes pour salle de gaming.
L’éclairage de jeux vidéo pour votre PC
Les lampes de salle de gaming pour les configurations PC sont conçues pour vous offrir une expérience incroyablement immersive, notamment lorsque vous les synchronisez avec votre écran.
Rétroéclairage pour écrans
Les Play gradient lightstrips pour PC ont été conçues pour le rétroéclairage des écrans. Conçu pour les configurations à un ou trois écrans, la bande lumineuse se fixe facilement à l'arrière des écrans grâce aux supports inclus. Les bandes lumineuses sont dotées de LED contrôlables individuellement avec des "zones" de couleur, ce qui garantit un mélange uniforme de lumière.
Des lampes de gaming pour plus d'impact
Tous les luminaires Hue compatibles avec les couleurs peuvent être ajoutés à une configuration de salle de gaming et synchronisés à l'écran. Nos meilleurs choix sont les barres lumineuses Play barres lumineuses Play, qui peuvent être posées ou placées verticalement de chaque côté de votre moniteur. Une lampe de table Signe peut également être utilisée de chaque côté de votre configuration de jeu PC pour un dégradé supplémentaire de lumière colorée.
Synchronisez vos éclairages de jeux
Une fois vos lampes en position, vous pouvez les régler sur un seul éclairage ou sur plusieurs couleurs pour une lueur colorée autour de votre écran. Mais vous pouvez faire mieux : les synchroniser avec votre écran afin que les lampes s'atténuent, s'éclairent et clignotent en fonction de l'action du jeu ! L'application de bureau gratuite Hue Sync vous permet de synchroniser tout ce qui se trouve sur votre écran avec les lampes de votre salle de jeux sur PC.
Éclairage de jeux vidéo pour votre TV
Vous êtes plutôt joueur sur console ? Utilisez la sync box HDMI Play 8K qui prend en charge l'image de la plus haute qualité pour une expérience de synchronisation d'éclairage ultime. Grâce à ses quatre ports HDMI, vous pouvez connecter n'importe quelle console de jeu que vous utilisez, puis synchroniser vos jeux avec les lampes qui vous entourent.
Pour l'éclairage, utilisez la Play gradient lightstrip for TV : elle est disponible en trois tailles et comprend des clips de montage pour faciliter la fixation à l'arrière de votre TV.
Pour un mélange supplémentaire de lumière colorée, placez un tube lumineux à dégradé Play, que vous pouvez faire pivoter pour obtenir l'angle parfait, sous le téléviseur. N'oubliez pas que vous pouvez synchroniser jusqu'à 10 lumières à la fois, ce qui vous permet d'en ajouter davantage dans la pièce pour un effet totalement immersif.
Bureau le jour, salle de gaming la nuit
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un espace exclusivement dédié aux jeux. Votre espace de jeu peut, par exemple, également servir de chambre à coucher ou de bureau. Heureusement, vos lumières intelligentes peuvent créer l'atmosphère parfaite, que vous jouiez ou non.
Si votre salle degaming est également un bureau, essayez de régler les lumières de votre salle de jeux sur le mode de lumière concentrée pendant que vous travaillez. Elle permet de bénéficier d'un paramètre de lumière blanche favorisant la concentration. Votre espace de gaming est-il également une chambre à coucher ? Essayez un mode « Aller dormir » qui allume lentement les lampes avec une lueur chaleureuse et signale qu'il est temps d'aller dormir: terminées les sessions de jeu nocturnes !