Comparer les caméras de sécurité connectées

Guide de comparaison des caméras de sécurité connectées

Hue Secure vous permet de choisir comment surveiller votre domicile en temps réel, que ce soit avec une sonnette vidéo à votre porte d'entrée ou avec une caméra dans votre salon. Servez-vous de ce guide pour trouver la caméra qui convient le mieux à votre espace.

Caméra Hue avec projecteur, caméra 2K filaire, caméra 2K sans fil et sonnette vidéo Hue Secure en noir.

Ventes flash -25%
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra

Hue

Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080p
Éclairage blanc et coloré
Se branche sur le réseau électrique de la maison

CHF 310.00

Ventes flash -25%
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus

CHF 150.00

Ventes flash -25%
Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support inclus

CHF 170.00

Ventes flash -25%
Caméra sans fil Secure

Hue

Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus

CHF 180.00

Jusqu'à -40%
Support de bureau Secure

Hue

Support de bureau Secure
Conçu pour les caméras filaires Secure
Lesté pour plus de stabilité
Cache les fils pour un aspect homogène
Disponible en noir ou blanc

CHF 50.00

CHF 30.00

Ventes flash -25%
Caméra Secure Câble basse tension 3 m | Philips Hue

Hue

Caméra Secure Câble basse tension 3 m | Philips Hue
Conçu pour les caméras Secure
Se connecte au système basse tension
Câble d'extension
Longueur de 3 m

CHF 30.00

Ventes flash -25%
Câble Secure anti-chute

Hue

Câble Secure anti-chute
Compatible avec toutes les caméras Secure
Constitué de matériaux de haute qualité
Rend les retraits indésirables plus difficiles
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur

CHF 15.00

Jusqu'à -40%
Support de caméra Secure avec piquet de sol

Hue

Support de caméra Secure avec piquet de sol
Conçu pour les caméras Secure
Facile à installer en extérieur
À placer directement dans un sol solide
Conçu pour être utilisé avec un système basse tension

CHF 40.00

CHF 24.00

Ventes flash -25%
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

CHF 60.00

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

CHF 40.00

Ventes flash -25%
Kit de démarrage Secure avec caméra

Hue

Kit de démarrage Secure avec caméra
Jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Caméra et capteurs inclus
Bridge inclus

CHF 350.00

Article presque épuisé

Alimentation extérieure 40 W

Hue

Alimentation extérieure 40 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir

CHF 55.00

Article presque épuisé

Une sonnette vidéo Hue Secure en noir.

Sécurisez votre pas de porte avec de la lumière

Voici la sonnette vidéo Hue Secure : recevez des alertes de mouvement, vérifiez qui est là grâce à la vue en direct et déclenchez l'allumage ou le clignotement de vos lampes Philips Hue lorsque quelqu'un se présente à la porte.

Acheter une sonnette

Comparer les caméras de sécurité connectées

Caméra filaire

En savoir plus

Caméra sans fil

En savoir plus

Caméra avec projecteur

En savoir plus

Sonnette vidéo filaire

En savoir plus

Modèle 2K disponible

Modèle 1080p disponible

Format d'image

16:09
16:09
16:09
1:1

Lampe intégrée

Peut être utilisée à l'extérieur

Support d'installation

Support pour bureau, mur, plafond
Support pour mur, plafond
Support mural
Support mural

Alimentation

Se branche sur la prise
Batterie rechargeable
Fils conducteurs
Fils conducteurs

Vue en direct

Vision nocturne

Conversation bidirectionnelle

Envoie des alertes activées par le mouvement

Compatible avec les lampes Hue¹

Afficher l'historique vidéo²

Gérez votre domicile en temps réel

Gérez votre domicile en temps réel

Recevez des alertes envoyées directement sur votre appareil mobile. Voyez ce qui se passe, au fur et à mesure, grâce à une vue en direct nette et claire. Votre caméra Secure veille sur votre maison, vous n'avez pas besoin d'être présent.

Un homme surveille la vue en direct d'un jardin sur son smartphone via l'application Hue.

Contrôle total de l'éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application

L'application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d'éclairage connectés. Gérez les caméras, sonnettes et détecteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement depuis votre téléphone. Associez-leur des lampes connectées pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.

Un homme assis travaille sur son ordinateur portable et surveille sa porte d'entrée à l'aide d'une caméra 2K.

Gardez les mains libres grâce à la commande vocale

Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple Home. Si un mouvement est détecté ou si vous souhaitez simplement vérifier ce qui se passe, vous pouvez facilement demander à afficher le flux de votre caméra sur un écran connecté

En savoir plus sur la sécurité pour maison connectée

Découvrir Philips Hue Secure

Découvrir Philips Hue Secure
Découvrir le Centre de sécurité

Découvrir le Centre de sécurité
Obtenir de l'aide

Obtenir de l'aide

Questions et réponses sur les caméras de sécurité connectées

Combien coûtent généralement les caméras de sécurité connectées ?

Les caméras de sécurité connectées sont-elles équipées d'un système audio ?

Combien de temps les caméras de sécurité connectées conservent-elles les images ?

Quelles caméras de sécurité connectées fonctionnent avec les applications à commande vocale, telles que Alexa, Google Home ou Apple HomeKit ?

Quelle est la meilleure caméra de sécurité connectée ?

Quelle est la meilleure sonnette vidéo ?

¹Nécessite un Philips Hue Bridge et au moins une lampe Philips Hue (vendue séparément).

²Nécessite un abonnement Secure (vendu séparément).

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

