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3 Secure Kontaktsensoren in weiß + Motion Sensor + Bridge Pro
Sorge bei Dir Zuhause für mehr Sicherheit mit 3 Kontaktsensoren in weiß, einem Motion Sensor und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für mehr Sicherheit.
Le prix actuel est CHF 265.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Kabellose Einrichtung
- Automatisiere Deine Beleuchtung
- Lange Batterielaufzeit
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör