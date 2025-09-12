Aide
Gros plan de l'avant de 4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro

Nouveau

4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro

Schütze Dein Zuhause mit 4 Kontaktsensoren, 2 Motion Sensoren und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für absolute Sicherheit.

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Kabellose Einrichtung
  • Automatisiere Deine Beleuchtung
  • Lange Batterielaufzeit
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay