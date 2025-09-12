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4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro
Schütze Dein Zuhause mit 4 Kontaktsensoren, 2 Motion Sensoren und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für absolute Sicherheit.
Le prix actuel est CHF 330.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Kabellose Einrichtung
- Automatisiere Deine Beleuchtung
- Lange Batterielaufzeit
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör