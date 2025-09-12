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Gros plan de l'avant de Iris Tischleuchte + Bridge Pro

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Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
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