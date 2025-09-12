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Iris Tischleuchte + Bridge Pro
Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.
Le prix actuel est CHF 210.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör