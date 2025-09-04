Aide
  • Prêt à l'emploi
  • Déclenchement d'alarmes sonores
  • Fonctionne avec l'écosystème Hue
Trouvez le manuel de votre produit

Fréquemment achetés ensemble

Ventes flash -25%
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

CHF 45.00

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

CHF 40.00

Ventes flash -25%
Applique murale extérieure Impress

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 120 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 150.00

Voir tous les produits
Un carillon connecté Hue est branché dans une prise murale de cuisine et émet une alerte sonore.

Entendez-le, n'importe où

Recevez des alertes sonores à tout moment avec le carillon connecté. Placez des carillons dans toute la maison pour vous assurer de ne jamais manquer un visiteur, où que vous soyez.

Un intrus s'éloigne d'une porte d'entrée tandis que les lampes de la maison s'allument en rouge et qu'un carillon Hue émet une alerte sonore.

Dissuadez les visiteurs indésirables avec le son et la lumière

Lorsque votre système Hue Secure est activé, vous pouvez déclencher une alarme sonore et lumineuse puissante manuellement ou automatiquement.

Un homme contrôle sa sonnette, son carillon et ses lampes Philips Hue via l'application Hue sur son smartphone.

Contrôle ultime avec une seule application

Pas besoin de plusieurs applications : vous pouvez gérer la sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue depuis l'application Hue. Recevez des notifications instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez.

Un carillon connecté Hue émet une alarme sonore et, dans l'application Hue, l'onglet du carillon affiche différentes sonneries.

Adaptez-le à vos habitudes

Choisissez votre sonnerie, réglez les niveaux de volume, définissez des heures de silence ou modifiez les sons en fonction de l'heure de la journée. Coupez ou rétablissez facilement le son avec le bouton de commande local.

Un carillon connecté Hue est branché dans une prise murale.

Installation simple

Se branche sur n'importe quelle prise pour une utilisation instantanée, sans câble ni tracas.

Une sonnette vidéo Hue en noir et un carillon connecté Hue en blanc.

Sonnette et carillon. Plus forts ensemble.

Associez le carillon à une sonnette vidéo Hue pour obtenir des alertes sonores dans toute la maison, un contrôle mains libres et une indication instantanée de la présence de quelqu'un à la porte.

Un homme est assis sur son canapé et reçoit une notification de détection de mouvement sur son smartphone via l'application Hue.

Intégration transparente avec votre écosystème Hue.

Le carillon fonctionne avec tous les produits Hue Secure, y compris les caméras Hue Secure et les détecteurs de mouvement intérieurs. Lorsqu'un mouvement est détecté quelque part, vous entendez une alerte sonore instantanée pour vous indiquer ce qui se passe dans la maison.

Trouver un abonnement

Certaines fonctionnalités de la caméra Hue Secure nécessitent un abonnement. Découvrez les différents abonnements, examinez leurs spécificités et identifiez celui qui répond le mieux à vos besoins.

Découvrir les abonnements

Questions et réponses

Qu'est-ce qu'un carillon lumineux et comment fonctionne-t-il ?

Puis-je retirer le cache avant du carillon connecté ?

Quelle est la puissance sonore de la sirène ?

Puis-je ajouter moi-même des sonneries à mon carillon ?

Puis-je mettre en sourdine ou rétablir le son du carillon connecté sans l'application Hue ?

Que signifie MotionAwareTM pour le carillon connecté ?

Puis-je configurer différents volumes pour mon carillon connecté ?

Spécifications

Design et finition

  • Matériaux

    Plastique

  • Couleur du boîtier

    Blanc

Dimensions et poids de l’emballage

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

Assistance Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ?

Veuillez consulter l'assistance

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay