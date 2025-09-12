Placez-le où vous le souhaitez

Le kit est livré avec différents composants de montage afin que vous puissiez le monter sur un mur plat, ou sur le coin intérieur ou extérieur d'un mur ou d'un poteau. Vous pouvez aussi l'installer sur un poteau ou un conduit pluvial. Il est donc parfait pour votre cour, près de votre porte, du garage ou de n'importe quel endroit important autour de votre maison.