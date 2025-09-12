*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Détecteur extérieur
Contrôlez automatiquement vos lumières extérieures avec un détecteur Philips Hue pour extérieur. Placez le détecteur sans fil, alimenté par pile, n'importe où. Il vous suffira de vous promener pour allumer les lumières autour de vous.
Le prix actuel est CHF 59.95
Points forts du produit
- Hue Bridge requis
- Installation sans fil
- Alimenté par batterie
- Résistante aux intempéries
- Automatisez votre éclairage
Installé en quelques minutes
Le détecteur extérieur est facile à monter et entièrement sans fil. Vous n'avez donc pas besoin d'un électricien pour l'installer. Il suffit de déballer le détecteur, de le configurer via l'application et de l'installer où vous voulez. La configuration du détecteur et le réglage de la sensibilité à la lumière du jour et au mouvement s'effectuent également via l'application Philips Hue.
Placez-le où vous le souhaitez
Le kit est livré avec différents composants de montage afin que vous puissiez le monter sur un mur plat, ou sur le coin intérieur ou extérieur d'un mur ou d'un poteau. Vous pouvez aussi l'installer sur un poteau ou un conduit pluvial. Il est donc parfait pour votre cour, près de votre porte, du garage ou de n'importe quel endroit important autour de votre maison.
Nécessite un pont Philips Hue
Connectez vos éclairages Philips Hue au pont pour les contrôler depuis votre smartphone ou tablette via l'application Philips Hue. Vous pouvez également contrôler vos éclairages Philips Hue à l'aide du variateur intérieur Philips Hue pour les allumer/éteindre et changer la luminosité.
Résistant aux intempéries
Ce détecteur extérieur Philips Hue est spécialement conçu pour une utilisation en environnement extérieur et a subi des tests rigoureux pour garantir ses performances. Cette lampe est conçue avec un indice de protection IP54 : elle est protégée contre les projections d'eau de toutes directions. Le produit résistera à de fortes pluies et aux autres conditions climatiques.
Faites fuir les visiteurs indésirables
Grâce au grand angle de vue et à la grande portée de détection, le détecteur extérieur détecte tout mouvement à proximité de votre domicile. Il peut directement allumer vos lumières extérieures pour exposer les intrus à la lumière. Vous pouvez régler les lumières intérieures pour qu'elles s'allument comme si vous étiez à la maison, même lorsque vous n'y êtes pas.
Allumez automatiquement les lampes que vous désirez
Le détecteur extérieur allume automatiquement vos lampes Philips Hue lorsque quelqu'un passe, à l'extérieur comme à l'intérieur. En connectant le détecteur à votre pont via l'application Philips Hue, vous pouvez choisir quelles lumières s'allument, même à l'intérieur de votre maison. Choisissez également le mode ou lumière qui doit être déclenché. Le détecteur nocturne intégré garantit que vos lumières ne s'allument que lorsqu'il fait réellement noir à l'extérieur, ce qui vous permet d'économiser l'énergie.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique