Diffuseur pour lampadaire/borne Hue Turaco
Le prix actuel est CHF 13.00
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- Garantie 2 ans
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À propos du Diffuseur pour lampadaire/borne Hue Turaco
Le diffuseur de votre lampadaire ou borne Turaco s'est décoloré, sali ou abîmé suite à une exposition prolongée à l'extérieur ? Maintenant, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau diffuseur simple à installer et continuer ainsi à utiliser vos lampes d'extérieur sans changer l'ensemble du luminaire.
- Résiste aux intempéries
- Facile à installer
- Compatible avec Turaco
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103126016
Design et finition
- Matériaux
- Polypropylène
Divers
- Type
- Borne/lampadaire
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103126016
- Poids net
- 0.1 kg
- Poids brut
- 0.17 kg
- Hauteur
- 83 mm
- Longueur
- 209 mm
- Largeur
- 101 mm
- Code 12NC
- 929004334701
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103126016
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0.1 kg
- Poids net
- 0.22 lb
- Hauteur totale
- 31.5 mm
- Longueur totale
- 155 mm
- Largeur totale
- 98 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement