Diffuseur pour lanterne murale Hue Turaco

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Gros plan de l'avant de Hue Diffuseur pour lanterne murale Hue Turaco
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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Diffuseur pour lanterne murale Hue Turaco

Le diffuseur de votre lanterne murale Turaco s'est décoloré, sali ou abîmé suite à une exposition prolongée à l'extérieur ? Maintenant, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau diffuseur simple à installer et continuer ainsi à utiliser vos lampes d'extérieur sans changer l'ensemble du luminaire.

  • Résiste aux intempéries
  • Facile à installer
  • Compatible avec Turaco
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