Ajoutez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour pouvoir les contrôler comme vos lampes Hue. L'interrupteur filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Définissez des minuteries et programmes selon votre routine. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Bénéficiez d’un contrôle fiable et réactif grâce au Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Transforme les lampes non connectées en lampes connectées

Contrôlez des lampes connectées et non connectées

Réglez des minuteries et des programmes

Sans pile, câble neutre requis

Faites-en plus avec un Hue Bridge