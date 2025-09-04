Aide
  • Vidéo 2K et audio bidirectionnel
  • Branchez le carillon n'importe où
  • Vision de jour et de nuit
Trouvez le manuel de votre produit

Fréquemment achetés ensemble

Ventes flash -25%
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

CHF 45.00

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

CHF 40.00

Ventes flash -25%
Applique murale extérieure Impress

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 120 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 150.00

Voir tous les produits
Une personne s'approche de la porte d'entrée d'une maison et déclenche des lampes Philips Hue via une sonnette vidéo.

Mouvement détecté ? Lumières allumées !

Lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement, vos lampes Philips Hue s'allument automatiquement. Et lorsque quelqu'un sonne, vos lampes clignotent doucement pour signaler la présence d'une personne à la porte.

Une personne reçoit une notification de détection de mouvement et surveille sa porte d'entrée via l'application Hue pendant son absence.

Sachez qui est là, où que vous soyez

Recevez instantanément des notifications en cas de détection de mouvement. Consultez le flux vidéo en direct et parlez aux visiteurs à l'aide du microphone intégré.

Un homme contrôle sa sonnette, son carillon et ses lampes Philips Hue via l'application Hue sur son smartphone.

Contrôle ultime avec une seule application

Pas besoin de plusieurs applications : vous pouvez gérer la sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue depuis l'application Hue. Recevez des notifications instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez.

Une porte d'entrée avec une livraison de colis et une photo montrant le livreur via une sonnette vidéo Hue.

Voyez tout dans les moindres détails

Bénéficiez d'une résolution 2K et d'une vue de la tête aux pieds à 180°, parfaites pour repérer les visiteurs et les colis à votre porte.

Un carillon connecté Hue est branché dans une prise murale de cuisine et émet une alerte sonore.

Ne manquez aucune sonnerie

Recevez des alertes sonores dans toute la maison et des notifications instantanées sur votre téléphone lorsque quelqu'un est à la porte.

Un homme assis travaille sur son ordinateur portable et surveille sa porte d'entrée via un flux en direct de sa sonnette Hue.

Voyez qui est là par une simple commande

Consultez le flux en direct de votre sonnette vidéo sur des écrans connectés compatibles via Alexa, Google Assistant ou Apple Home.

Un homme est assis sur son canapé et reçoit une notification de détection de mouvement sur son smartphone via l'application Hue.

Intégration transparente avec votre écosystème Hue.

Un Hue Bridge est nécessaire pour activer les fonctions intégrées aux lampes, telles que l'allumage des lampes lorsqu'un mouvement est détecté, le déclenchement d'alarmes lumineuses ou l'utilisation d'un carillon lumineux lorsque la sonnette retentit.

Trouver un abonnement

Certaines fonctionnalités de la caméra Hue Secure nécessitent un abonnement. Découvrez les différents abonnements, examinez leurs spécificités et identifiez celui qui répond le mieux à vos besoins.

Découvrir les abonnements

Questions et réponses

De quels outils ai-je besoin pour installer la sonnette Hue Secure ?

La sonnette Hue Secure dispose-t-elle d'une pile (de secours) ?

La sonnette Hue Secure fonctionne-t-elle avec ma sonnette ou mon carillon existant(e) ?

Puis-je installer ma sonnette Hue Secure moi-même ou ai-je besoin d'un électricien ?

Quel est l'angle de vue de la caméra ?

Quelle est la résolution de la caméra ?

La sonnette Hue Secure nécessite-t-elle un Bridge ?

La sonnette résiste-t-elle aux intempéries ?

Qu'est-ce qu'un carillon lumineux et comment fonctionne-t-il ?

Puis-je retirer le cache avant du carillon connecté ?

Quelle est la puissance sonore de la sirène ?

Puis-je ajouter moi-même des sonneries à mon carillon ?

Puis-je mettre en sourdine ou rétablir le son du carillon connecté sans l'application Hue ?

Que signifie MotionAwareTM pour le carillon connecté ?

Puis-je configurer différents volumes pour mon carillon connecté ?

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Plastique

Environnement

Options/accessoires inclus

Dimensions et poids de l’emballage

Entretien

Spécificités techniques

La caméra

Compatibilités

Autre

Assistance Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ?

Veuillez consulter l'assistance

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay