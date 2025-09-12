*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Prise connectée Hue (type F)
Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe connectée afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.
Le prix actuel est CHF 99.99
Points forts du produit
- Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l’application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Un design compact et discret
Le connecteur intelligent Philips Hue a été conçu pour se fondre dans n'importe quel environnement. Petit, blanc et avec un design subtil, le connecteur intelligent vous permet d'ajouter n'importe quelle lumière à votre système Hue, sans fils ni tracas supplémentaires.
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique