Borne d'éclairage extérieure Turaco

Nouveau
Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Borne d'éclairage extérieure Turaco
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  • Garantie 2 ans
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À propos du Borne d'éclairage extérieure Turaco

Illuminez vos allées, terrasses et bordures de jardin grâce à la lumière blanche et colorée réglable de la borne d'éclairage extérieure et compacte Turaco. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur de la borne pour ajouter des touches décoratives aux plantes et aux arbres. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Turaco avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.

  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Comprend une ampoule A60 1 100 lumens
  • Application et commande vocale
  • Compatible avec Zigbee et Matter
  • Idéal pour les allées et les terrasses

Produits tendances

Nouveau
Interrupteur filaire (1 canal)

Interrupteur filaire (1 canal)

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

CHF 50.00

Tap dial switch

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

CHF 50.00

Nouveau
Module d'interrupteur mural filaire (1)

Module d'interrupteur mural filaire (1)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile

CHF 45.00

Nouveau
Interrupteur filaire (2 canal)

Interrupteur filaire (2 canal)

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

CHF 55.00

2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

CHF 40.00

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