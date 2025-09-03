Bénéficiez d'un éclairage connecté ultraperformant avec le Hue Bridge Pro. Équipé d'une nouvelle puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce grâce aux ampoules compatibles couleur incluses et une commande pratique avec le Smart Button inclus.