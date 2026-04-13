Lampadaire extérieur Turaco
Le prix actuel est CHF 170.00
Le prix actuel est CHF 170.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Lampadaire extérieur Turaco
Illuminez vos portails, allées et bordures de jardin grâce à la lumière blanche et colorée réglable du lampadaire extérieur haut et mince Turaco. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur du lampadaire pour ajouter des touches décoratives aux entrées et au jardin. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Turaco avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.
- Lumière blanche et colorée réglable
- Comprend une ampoule A60 1 100 lumens
- Application et commande vocale
- Compatible avec Zigbee et Matter
- Idéal pour les allées et les pelouses
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103118516
Design et finition
- Couleur
- Anthracite
- Matériaux
- Aluminium
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
- Résistance totale aux intempéries
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- ≥80
Divers
- Conçu spécialement pour
- Jardin, Patio
- Type
- Borne/lampadaire
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103118516
- Poids net
- 3.4 kg
- Poids brut
- 3.73 kg
- Hauteur
- 815 mm
- Longueur
- 145 mm
- Largeur
- 145 mm
- Code 12NC
- 929004308201
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 2.950 kg
- Hauteur totale
- 802 mm
- Longueur totale
- 121 mm
- Largeur totale
- 121 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1'100
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance électrique
- De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- D
- Fixation/culot
- E27
- Puissance de l'ampoule incluse
- 8.1
- Puissance max. ampoule de rechange
- 9.5
- Code IP
- IP44
- Classe de protection
- Classe I - Mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses
- 1
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions