Lampadaire extérieur Turaco

Nouveau
Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lampadaire extérieur Turaco
En stock
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Lampadaire extérieur Turaco

Illuminez vos portails, allées et bordures de jardin grâce à la lumière blanche et colorée réglable du lampadaire extérieur haut et mince Turaco. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur du lampadaire pour ajouter des touches décoratives aux entrées et au jardin. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Turaco avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.

  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Comprend une ampoule A60 1 100 lumens
  • Application et commande vocale
  • Compatible avec Zigbee et Matter
  • Idéal pour les allées et les pelouses
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay