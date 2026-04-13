Illuminez vos portails, allées et bordures de jardin grâce à la lumière blanche et colorée réglable du lampadaire extérieur haut et mince Turaco. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur du lampadaire pour ajouter des touches décoratives aux entrées et au jardin. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Turaco avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.

Lumière blanche et colorée réglable

Comprend une ampoule A60 1 100 lumens

Application et commande vocale

Compatible avec Zigbee et Matter

Idéal pour les allées et les pelouses