Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)
Le prix actuel est CHF 390.00
Le prix actuel est CHF 390.00
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En stock
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À propos du Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)
Dieses schwarze Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält zwei Zylinderspots, zwei 0,5 Meter lange Schienen und ein zwischen den beiden Schienen befindliches Netzteil.
- 2 spots
- 490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit
- 121.5 cm
- Entworfen für Decken
- Enthält alles, was Sie brauchen
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871885
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 0,5 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 2