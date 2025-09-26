Réimaginez votre habitation avec une remise allant jusqu'à 25 % sur certains produits Hue
Jusqu'à 25 % de remise sur l'éclairage d'intérieur
Économisez 15% lorsque vous combinez deux ou plusieurs articles en promotion— et si l'un des produit sélectionné est un Bridge bénéficiez de 25 % de réduction
Débloque des économies et des fonctions supplémentaires
Ajoutez un Hue Bridge à votre commande et économisez 25% sur tous les articles en promotion dans votre panier
De plus, vous débloquerez la suite complète de fonctionnalités Hue !
Hue
Hue Bridge
CHF 60.00
Transformez chaque pièce avec Hue !
Achetez des produits de l'offre d'éclairage d'intérieur et profitez des avantages de Hue dans toute votre habitation.
Plus qu'une simple pièce
Transformez votre maison en un véritable foyer et créez le salon le plus chaleureux qui soit grâce à une sélection de lampes et de luminaires élégants. Ou rendez votre soirée cinéma magique grâce à un éclairage immersif qui semble jaillir de l'écran.
Dormez comme jamais auparavant
Diminuez l'intensité de vos lampes pour vous aider à vous détendre avant de vous coucher, puis réveillez-vous en pleine forme grâce à des lampes qui s'allument automatiquement le matin. Utilisez des couleurs vives et des scénarios de lumière pour créer l'atmosphère souhaitée à tout moment.
La cuisine de vos rêves
Illuminez chaque recoin de votre cuisine grâce à des lightstrips LED flexibles que vous pouvez contrôler à l'aide de commandes vocales, idéales lorsque vous avez les mains occupées à éplucher, couper ou sortir un délicieux plat du four !
Tout savoir sur l'offre d'éclairage d'intérieur
Quand a lieu l'offre d'éclairage d'intérieur ?
Quels produits sont inclus dans l'offre ?
Comment puis-je rester informé des offres et promotions Philips Hue ?
Conditions générales
Cette promotion est valable jusqu'à 23h59 le 12 octobre 2025.
• Ajoutez deux (2) ou plusieurs articles en promotion à votre panier et bénéficiez de 15 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles. Si un Hue Bridge fait partie de ces articles en promotion, vous bénéficierez de 25 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles.
- La remise est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment du paiement.
• Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions générales de vente de Philips Hue.
- En cas de retour d'une partie d'une commande, lorsqu'elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. - Cette promotion ne peut pas être utilisée en conjonction avec une autre offre sur www.philips-hue.com.
• Signify Suisse se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes Conditions générales en les rééditant.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.