- L'offre est réservée aux produits en déstockage sélectionnés et reste valable tant qu'il y a du stock.
- La remise est directement appliquée au prix du produit affiché sur la page de déstockage.
- Cette offre:
a. Est soumise à la disponibilité des stocks.
b. Ne peut pas être combinée avec une autre offre de la boutique en ligne Hue.
c. Est sujette à des modifications de prix et/ou de produits, ainsi qu'à des erreurs typographiques, d'impression ou de mise en page..
- Le promoteur, Signify France, se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions générales en les republiant. Toute modification apportée à ces conditions générales ne s'appliquera qu'aux commandes passées après la publication des changements.
Promotion
Lightstrip extérieur 2 mètres
1 x 2 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré
Le prix actuel est CHF 84.99, le prix d'origine est CHF 170.00
Promotion
Lightstrip extérieur 5 mètres
1 x 5 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré
Le prix actuel est CHF 139.99, le prix d'origine est CHF 280.00
Promotion
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Le prix actuel est CHF 74.99, le prix d'origine est CHF 150.00
Promotion
Plafonnier Still
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 99.99, le prix d'origine est CHF 200.00
Promotion
Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Contrôle avec bouton connecté
Philips Hue Bridge inclus
Le prix actuel est CHF 75.99, le prix d'origine est CHF 190.00
Promotion
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Le prix actuel est CHF 129.99, le prix d'origine est CHF 260.00
Promotion
Bouton connecté
Contrôlez l’éclairage en un clic
Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
Fonctionnalité personnalisée
Montage flexible et sans fil
Le prix actuel est CHF 8.79, le prix d'origine est CHF 22.00
Promotion
Spot quadruple Buckram
Comprend ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 109.99, le prix d'origine est CHF 220.00
Promotion
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Le prix actuel est CHF 99.99, le prix d'origine est CHF 200.00
Promotion
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Le prix actuel est CHF 149.99, le prix d'origine est CHF 300.00
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