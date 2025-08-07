Aide
Philips Hue Bridge

Étape 1

Ajoutez un Hue Bridge à votre panier.

Lampen

Étape 2

Ajoutez au moins une ampoule, une lumière ou un accessoire. Effectuez le paiement et économisez 25% sur le total de votre commande.

Introduction

Vous avez déjà un Hue Bridge?

Achetez au moins 2 articles de l'offre et bénéficiez de 15% de réduction si vous ne choisissez pas de pont Hue.

Étape 1

Ajoutez un Hue Bridge à votre panier

Le Hue Bridge est le cœur de votre système qui permet d'utiliser l'intégralité des fonctionnalités d'éclairage connecté.

Hue Bridge
  • Éclairage automatisé
  • Contrôle vocal
  • Contrôle à distance
  • Télévision, musique et jeux immersifs

Lampes ambiance blanche

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

CHF 70.00

Pack de 1 G125 E27 Filament Globe

Filament Hue White Ambiance

Pack de 1 G125 E27 Filament Globe
Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 55.00

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100 (pack de 2)

Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100 (pack de 2)
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 65.00

A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

Filament Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)
Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l’application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 100.00

Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Hue White Ambiance

Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 50.00

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Filament Hue White Ambiance

Globe G93 - Ampoule connectée E27
Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 45.00

MR16 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White Ambiance

MR16 - Spot connecté - (pack de 2)
Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 65.00

Lampes ambiance blanche & couleur

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

CHF 160.00

Ampoule connectée E27 - 1100 lm (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

Ampoule connectée E27 - 1100 lm (pack de 2)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Hue White and Color Ambiance

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
jusqu’à 1521 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 80.00

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

MR16 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

MR16 - Spot connecté - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

Lampes de sol & lampes à poser

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 330.00

Hue Play pack x2

Hue White and Color Ambiance

Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 140.00

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 350.00

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 330.00

Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 220.00

Éclairage portable Go

Hue White and Color Ambiance

Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 90.00

Lampe à poser Bloom

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Bloom
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 90.00

Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 220.00

Lampe à poser Wellner

Hue White Ambiance

Lampe à poser Wellner
Comprend ampoule LED E27
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 120.00

Lampe à poser Wellness

Hue White Ambiance

Lampe à poser Wellness
Comprend ampoule LED E27
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 120.00

Lightstrips

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 60.00

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 160.00

Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre

Hue White and Color Ambiance

Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 20.00

Lightstrip Hue Solo 10 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 10 mètres
Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
10 mètres

CHF 160.00

Lightstrip Hue Solo 5 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 5 mètres
Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
5 mètres

CHF 90.00

Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre

Hue White and Color Ambiance

Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
LED intégrée
Requiert un kit de base Gradient Lightstrip
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 65.00

Guirlandes lumineuses Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses Festavia
Créez un gradient de couleur
250 LED couleur connectées
Cordon de 20 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure

CHF 230.00

Plafonniers

Plafonnier moyen Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier moyen Infuse
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 230.00

Panneau rectangulaire Surimu

Hue White and Color Ambiance

Panneau rectangulaire Surimu
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 330.00

Plafonnier de grande taille Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier de grande taille Infuse
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 300.00

Panneau carré Surimu

Hue White and Color Ambiance

Panneau carré Surimu
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 330.00

Suspension Ensis

Hue White and Color Ambiance

Suspension Ensis
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 480.00

Panneau lumineux rectangulaire Aurelle

Hue White Ambiance

Panneau lumineux rectangulaire Aurelle
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 240.00

Petit plafonnier Enrave

Hue White Ambiance

Petit plafonnier Enrave
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Interrupteur avec variateur inclus
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 120.00

Plafonnier moyen Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier moyen Infuse
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 230.00

Panneau rond Aurelle

Hue White Ambiance

Panneau rond Aurelle
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 180.00

Panneau lumineux carré Aurelle

Hue White Ambiance

Panneau lumineux carré Aurelle
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 170.00

Panneau carré Aurelle

Hue White Ambiance

Panneau carré Aurelle
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 240.00

Panneau carré Aurelle

Hue White Ambiance

Panneau carré Aurelle
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 170.00

Panneau carré Surimu

Hue White and Color Ambiance

Panneau carré Surimu
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 230.00

Panneau rond Surimu

Hue White and Color Ambiance

Panneau rond Surimu
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 240.00

Ampoules Spots & Éclairage encastré

Pack de 3 spots à encastrer Centura

Hue White and Color Ambiance

Pack de 3 spots à encastrer Centura
Ampoule GU10 incluse
Diamètre de découpe 70 mm​
Tête réglable
Faisceau intensif

CHF 190.00

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Hue White Ambiance

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif

CHF 110.00

Lumière fine encastrée 90 mm

Hue White and Color Ambiance

Lumière fine encastrée 90 mm
Profilé fin pour plafonds bas
Jusqu’à 1 000 lumens
90 mm
Éclairage blanc et coloré

CHF 250.00

Plafonnier Centris 4 spots

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier Centris 4 spots
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 490.00

Plafonnier Centris 4 spots

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier Centris 4 spots
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 490.00

Spot double Argenta

Hue White and Color Ambiance

Spot double Argenta
Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 190.00

Spot double Runner

Hue White Ambiance

Spot double Runner
Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 160.00

Spot triple Runner

Hue White Ambiance

Spot triple Runner
Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 220.00

Luminaires extérieurs

Applique murale extérieure Resonate

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 160.00

Spot extérieur Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily XL
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 160.00

Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 160.00

Éclairage extérieur linéaire Amarant

Hue White and Color Ambiance

Éclairage extérieur linéaire Amarant
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 190.00

Borne d’éclairage extérieure Calla

Hue White and Color Ambiance

Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

CHF 130.00

Projecteur extérieur Discover

Hue White and Color Ambiance

Projecteur extérieur Discover
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 200.00

Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 110.00

Lampadaire extérieur Impress

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire extérieur Impress
Câblée
Finition noire mate
770 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 210.00

Applique murale extérieure Impress

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 120 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

CHF 150.00

Lightstrip extérieur 5 mètres

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip extérieur 5 mètres
1 x 5 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré

CHF 280.00

Lightstrip extérieur 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip extérieur 2 mètres
1 x 2 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré

CHF 170.00

Alimentation extérieure 100 W

Hue

Alimentation extérieure 100 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 100 W
Noir

CHF 95.00

Accessoires

Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

CHF 60.00

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

Hue

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis

CHF 80.00

Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

CHF 45.00

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

CHF 22.00

Bouton connecté

Hue

Bouton connecté
Contrôlez l’éclairage en un clic
Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
Fonctionnalité personnalisée
Montage flexible et sans fil

CHF 22.00

Prise connectée

Hue

Prise connectée
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth

CHF 125.00

Prise intelligente

Hue

Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 45.00

Découvrez les produits Philips Hue

Philips Hue offre une large gamme d'ampoules, de lampes, de luminaires et d'accessoires connectés. Que ce soit pour votre séjour, votre cuisine, votre salle de bain ou votre jardin, Philips Hue dispose du produit qu'il vous faut.

FAQ sur le Philips Hue Summer Sale

Quand aura lieu le Philips Hue Summer Sale ?

Comment puis-je rester informé des offres et des promotions de Philips Hue ?

Conditions de participation

  1. Cette promotion est valable du 11 août au 24 août 2025.
  2. Peut participer toute personne physique âgée de 18 ans ou plus ou toute personne valablement représentée ayant une adresse de livraison en Suisse.
  3. Ajoutez deux (2) articles ou plus sélectionnés dans les soldes d'automne à votre panier et obtenez 15 % de réduction sur le prix total des produits éligibles. Si un pont Hue fait partie des articles, vous bénéficiez d'une réduction de 25 % sur le prix total des articles qualifiés.
    La remise sera appliquée sur le montant total des articles qualifiés dans le panier à la caisse sur https://www.philips-hue.com/fr-ch/products/promotions/summer-sale.
  4. Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est soumis aux conditions de vente de Philips Hue.
  5. En cas de retour d'une partie d'une commande, si cela est justifié, la valeur proportionnelle de la remise sera déduite du montant remboursé.
  6. Cette promotion ne peut pas être utilisée en combinaison avec une autre offre sur www.philips-hue.com.
  7. Le promoteur est Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify se réserve le droit de mettre fin à l'action à tout moment ou de modifier ces conditions en les republiant.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

