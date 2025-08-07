Choisissez au moins 2 produits et économisez !
- Jusqu'à 25 % de réduction
- Livraison gratuite
- Retours gratuits sous 30 jours
Créez un kit de démarrage adapté à vos envies!
Étape 1
Ajoutez un Hue Bridge à votre panier.
Étape 2
Ajoutez au moins une ampoule, une lumière ou un accessoire. Effectuez le paiement et économisez 25% sur le total de votre commande.
Vous avez déjà un Hue Bridge?
Achetez au moins 2 articles de l'offre et bénéficiez de 15% de réduction si vous ne choisissez pas de pont Hue.
Étape 1
Ajoutez un Hue Bridge à votre panier
Le Hue Bridge est le cœur de votre système qui permet d'utiliser l'intégralité des fonctionnalités d'éclairage connecté.
- Éclairage automatisé
- Contrôle vocal
- Contrôle à distance
- Télévision, musique et jeux immersifs
Étape 2
Ajoutez au moins une ampoule, une lumière ou un accessoire
Lampes ambiance blanche
Hue White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
CHF 70.00
Filament Hue White Ambiance
Pack de 1 G125 E27 Filament Globe
CHF 55.00
Hue White Ambiance
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100 (pack de 2)
CHF 65.00
Filament Hue White Ambiance
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)
CHF 100.00
Hue White Ambiance
Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
CHF 50.00
Filament Hue White Ambiance
Globe G93 - Ampoule connectée E27
CHF 45.00
Hue White Ambiance
MR16 - Spot connecté - (pack de 2)
CHF 65.00
Lampes ambiance blanche & couleur
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Ampoule connectée E27 - 1100 lm (pack de 2)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
CHF 80.00
Hue White and Color Ambiance
Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
MR16 - Spot connecté - (pack de 2)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
CHF 110.00
Lampes de sol & lampes à poser
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
CHF 330.00
Hue White and Color Ambiance
Hue Play pack x2
CHF 140.00
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
CHF 350.00
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
CHF 330.00
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
CHF 220.00
Hue White and Color Ambiance
Éclairage portable Go
CHF 90.00
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Bloom
CHF 90.00
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
CHF 220.00
Hue White Ambiance
Lampe à poser Wellner
CHF 120.00
Hue White Ambiance
Lampe à poser Wellness
CHF 120.00
Lightstrips
Hue White and Color Ambiance
Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
CHF 60.00
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre
CHF 20.00
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Hue Solo 10 mètres
CHF 160.00
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Hue Solo 5 mètres
CHF 90.00
Hue White and Color Ambiance
Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
CHF 65.00
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
CHF 230.00
Plafonniers
Hue White and Color Ambiance
Plafonnier moyen Infuse
CHF 230.00
Hue White and Color Ambiance
Panneau rectangulaire Surimu
CHF 330.00
Hue White and Color Ambiance
Plafonnier de grande taille Infuse
CHF 300.00
Hue White and Color Ambiance
Panneau carré Surimu
CHF 330.00
Hue White and Color Ambiance
Suspension Ensis
CHF 480.00
Hue White Ambiance
Panneau lumineux rectangulaire Aurelle
CHF 240.00
Hue White Ambiance
Petit plafonnier Enrave
CHF 120.00
Hue White and Color Ambiance
Plafonnier moyen Infuse
CHF 230.00
Hue White Ambiance
Panneau rond Aurelle
CHF 180.00
Hue White Ambiance
Panneau lumineux carré Aurelle
CHF 170.00
Hue White Ambiance
Panneau carré Aurelle
CHF 240.00
Hue White Ambiance
Panneau carré Aurelle
CHF 170.00
Hue White and Color Ambiance
Panneau carré Surimu
CHF 230.00
Hue White and Color Ambiance
Panneau rond Surimu
CHF 240.00
Ampoules Spots & Éclairage encastré
Hue White and Color Ambiance
Pack de 3 spots à encastrer Centura
CHF 190.00
Hue White Ambiance
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
Lumière fine encastrée 90 mm
CHF 250.00
Hue White and Color Ambiance
Plafonnier Centris 4 spots
CHF 490.00
Hue White and Color Ambiance
Plafonnier Centris 4 spots
CHF 490.00
Hue White and Color Ambiance
Spot double Argenta
CHF 190.00
Hue White Ambiance
Spot double Runner
CHF 160.00
Hue White Ambiance
Spot triple Runner
CHF 220.00
Luminaires extérieurs
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Resonate
CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily XL
CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Appear
CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Éclairage extérieur linéaire Amarant
CHF 190.00
Hue White and Color Ambiance
Borne d’éclairage extérieure Calla
CHF 130.00
Hue White and Color Ambiance
Projecteur extérieur Discover
CHF 200.00
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire extérieur Impress
CHF 210.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress
CHF 150.00
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip extérieur 5 mètres
CHF 280.00
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip extérieur 2 mètres
CHF 170.00
Hue
Alimentation extérieure 100 W
CHF 95.00
Accessoires
Hue
Hue Bridge
CHF 60.00
Hue
Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
CHF 80.00
Hue
Détecteur de mouvement Hue
CHF 45.00
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
CHF 22.00
Hue
Bouton connecté
CHF 22.00
Hue
Prise connectée
CHF 125.00
Hue
Prise intelligente
CHF 45.00
FAQ sur le Philips Hue Summer Sale
Quand aura lieu le Philips Hue Summer Sale ?
Comment puis-je rester informé des offres et des promotions de Philips Hue ?
Conditions de participation
- Cette promotion est valable du 11 août au 24 août 2025.
- Peut participer toute personne physique âgée de 18 ans ou plus ou toute personne valablement représentée ayant une adresse de livraison en Suisse.
- Ajoutez deux (2) articles ou plus sélectionnés dans les soldes d'automne à votre panier et obtenez 15 % de réduction sur le prix total des produits éligibles. Si un pont Hue fait partie des articles, vous bénéficiez d'une réduction de 25 % sur le prix total des articles qualifiés.
La remise sera appliquée sur le montant total des articles qualifiés dans le panier à la caisse sur https://www.philips-hue.com/fr-ch/products/promotions/summer-sale.
- Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est soumis aux conditions de vente de Philips Hue.
- En cas de retour d'une partie d'une commande, si cela est justifié, la valeur proportionnelle de la remise sera déduite du montant remboursé.
- Cette promotion ne peut pas être utilisée en combinaison avec une autre offre sur www.philips-hue.com.
- Le promoteur est Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify se réserve le droit de mettre fin à l'action à tout moment ou de modifier ces conditions en les republiant.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.