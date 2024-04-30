지원

Philips Hue와 Google Assistant

나의 모든 명령에 응답하는 스마트 홈을 만들어보세요 — 명령만 내리시면 됩니다.

더 똑똑하고, 더 영리해진 Google Assistant

스마트 홈을 최대한 활용하세요

조명을 켜려고 할 때나 잠자리 숙면을 위해 밝기를 줄이려 할 때나 Philips Hue와 Google Assistant가 한 팀이 되어 스마트 홈이 제 역할을 잘 하도록 도와줍니다.

소파에 앉아 서라운드 조명과 옆에 놓인 사이드 테이블 위의 스마트 스피커를 이용해 TV를 시청하고 있는 남성

조명을 음성 제어하세요

Google Assistant를 사용해 음성으로 Philips Hue 조명, 또는 심지어 Hue sync box도 원하는대로 제어해 보세요.

음성 명령 보기
더 쉽게 잠들고, 자연스럽게 잠에서 깨어나세요

부드럽게 잠들기와 깨우기(Gentle Sleep and Wake) 명령어를 사용해 침실 조명을 자동 설정해 보세요. 잠자리에 들 시간에는 조명을 천천히 낮춰 주고, 아침에는 자연의 아침 인사를 받으며 나만의 일출을 만들어 줍니다.⁴

 

스마트 스피커를 가지고 집 안으로 걸어들어가는 남녀

시스템 셋업 방법 선택

Bridge로 스마트 조명의 모든 기능을 최대한 활용해 보세요. Bridge에 적합하지 않은 공간이라고요? Bluetooth로 조명을 한 방에 최대 10개까지 연결할 수 있습니다.

작동 방식 보기
Philips Hue와 Google Assistant 셋업

방법 설명

단계별 안내에 따라 Google Home 앱에서 Philips Hue를 셋업해 보세요.

가이드 읽기
Google Nest

Google Nest 구입하기

Google Store를 방문해 Google Nest Mini, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max 같은 Google Assistant 지원 스피커와 디스플레이를 만나보세요.

Google Store로 이동
