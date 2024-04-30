Philips Hue와 Google Assistant

부드럽게 잠들기와 깨우기(Gentle Sleep and Wake) 명령어를 사용해 침실 조명을 자동 설정해 보세요. 잠자리에 들 시간에는 조명을 천천히 낮춰 주고, 아침에는 자연의 아침 인사를 받으며 나만의 일출을 만들어 줍니다.⁴