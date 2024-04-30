나의 모든 명령에 응답하는 스마트 홈을 만들어보세요 — 명령만 내리시면 됩니다.
Philips Hue와 Google Assistant
더 똑똑하고, 더 영리해진 Google Assistant
스마트 홈을 최대한 활용하세요
조명을 켜려고 할 때나 잠자리 숙면을 위해 밝기를 줄이려 할 때나 Philips Hue와 Google Assistant가 한 팀이 되어 스마트 홈이 제 역할을 잘 하도록 도와줍니다.
조명을 음성 제어하세요
Google Assistant를 사용해 음성으로 Philips Hue 조명, 또는 심지어 Hue sync box도 원하는대로 제어해 보세요.
더 쉽게 잠들고, 자연스럽게 잠에서 깨어나세요
부드럽게 잠들기와 깨우기(Gentle Sleep and Wake) 명령어를 사용해 침실 조명을 자동 설정해 보세요. 잠자리에 들 시간에는 조명을 천천히 낮춰 주고, 아침에는 자연의 아침 인사를 받으며 나만의 일출을 만들어 줍니다.⁴
시스템 셋업 방법 선택
Bridge로 스마트 조명의 모든 기능을 최대한 활용해 보세요. Bridge에 적합하지 않은 공간이라고요? Bluetooth로 조명을 한 방에 최대 10개까지 연결할 수 있습니다.
Google Nest 구입하기
Google Store를 방문해 Google Nest Mini, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max 같은 Google Assistant 지원 스피커와 디스플레이를 만나보세요.