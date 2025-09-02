Hue MotionAware™

조명을 모션 센서로 바꾸세요. MotionAware™ 기술을 적용해 움직임이 감지되면 조명(또는 다른 모든 Hue 조명)이 저절로 켜지거나 꺼집니다.

Bridge Pro에서만 독점적으로 제공되는 이 혁신적인 기능은 조명이 서로 전송하고 있는 Zigbee 신호의 강도 변동을 측정하여 작동합니다.

MotionAware™는 Hue app에서 쉽게 설정할 수 있으며, 구형 및 신형 Hue 조명과 기기 대부분에서 지원됩니다.