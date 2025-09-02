Philips Hue를 이용하면 단순히 스마트 기능을 이용할 수 있을 뿐 아니라 서로 매끄럽게 연동되는 스마트 홈을 셋업할 수 있습니다.
조명을 모션 센서로 바꾸세요. MotionAware™ 기술을 적용해 움직임이 감지되면 조명(또는 다른 모든 Hue 조명)이 저절로 켜지거나 꺼집니다.
Bridge Pro에서만 독점적으로 제공되는 이 혁신적인 기능은 조명이 서로 전송하고 있는 Zigbee 신호의 강도 변동을 측정하여 작동합니다.
MotionAware™는 Hue app에서 쉽게 설정할 수 있으며, 구형 및 신형 Hue 조명과 기기 대부분에서 지원됩니다.
Hue app을 사용하면 집 주변에 최대 4개의 동작 영역을 만들고 영역별로 3~4개의 호환 조명을 할당할 수 있습니다.
동작 영역 내에서 침입자가 감지되면 알림을 보내고 경보를 작동시킵니다(구독 필요).
MotionAware™의 작동 방식을 선택하세요. 감지 영역을 정의하고, 감도를 보정하고, 감지가 활성화되는 시간대를 만들고, 어떤 조명을 트리거할지 선택하세요.
MotionAware™는 시간이 지남에 따라 방의 변화를 자동으로 학습하여 최적의 움직임 감지를 보장합니다.
선택한 설정에 따라 언제든지 조명이 켜지고 꺼지도록 예약하세요.
아침에는 조명이 서서히 밝아지고 잠자리에 들기 전에는 서서히 어두워지도록 설정하면 부드럽게 잠에서 깨고 보다 편안하게 잠자리에 들 수 있습니다.
집에 가까워지면 조명이 자동으로 켜지고, 집을 나서면 조명이 꺼지도록 설정하세요.
언제든지 조명과 설정을 조합하여 켜고 끌 수 있습니다.
빛으로 카운트다운하세요! 일정 시간이 지나면 조명이 깜박이거나 색상이 바뀌도록 타이머를 설정하세요.
내가 원하는 장면을 선택해 멋진 분위기를 연출할 수 있습니다. 장면은 조명의 색과 밝기 조합이고, 그 조합이 방 안의 분위기("앰비언스")를 결정합니다.
연출 장면들은 조명 디자이너들이 만든 것으로, 분위기와 그때그때 상황(물론 명절 장면도 있습니다!)과 바이브별로 나눠져 있습니다.
조명에 동작을 더해 촛불이나 우주, 수중 탐사 등 다양한 모습을 모사하게 할 수 있습니다!
24시간 동안 실행되는 이러한 장면을 통해 조명이 하루 종일 다양한 설정으로 전환될 수 있습니다.
Gradient 조명을 이용하면 더 다양한 기능 중에서 선택할 수 있습니다. 선형, 미러링, 분산형 중에서 선택하여 다양한 조명 모양을 연출하세요.
TV, 영화, 게임, 음악에 맞춰 조명이 어두워지고, 밝아지고, 깜빡이고, 색상이 바뀌는 것을 감상해 보세요.
Philips Hue는 수없이 많은 다른 스마트 홈 기기와 플랫폼, 어시스턴트와 호환되면서 생활을 보다 편리하게 만들어줍니다.
자동화, 전체 홈 제어, Hue Sync, Hue Secure를 포함한 모든 기능을 사용해 보세요.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.