Bridge와 Bridge Pro는 라우터에 연결하여 Zigbee 네트워크를 구축하는 스마트 허브입니다. 조명 설치가 끝나면 Hue Bridge와도 소통이 가능하고 조명끼리도 소통이 가능합니다.

각 조명은 신호의 중계기이므로 조명을 추가하면 네트워크를 확장할 수 있습니다. 이것을 메시 네트워크라고 합니다.

