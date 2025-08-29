Hue 스마트 홈이 얼마나 진보적이면서도 설정과 사용이 쉬운지 직접 확인해 보세요.
기본 사항
"스마트"한 것은 무엇이든 지시를 받을 수 있어야 합니다. Hue 스마트 조명은 Bridge가 있는지 여부에 따라 Zigbee 또는 Bluetooth를 사용하여 통신합니다.
브릿지와 함께
Bridge와 Bridge Pro는 라우터에 연결하여 Zigbee 네트워크를 구축하는 스마트 허브입니다. 조명 설치가 끝나면 Hue Bridge와도 소통이 가능하고 조명끼리도 소통이 가능합니다.
각 조명은 신호의 중계기이므로 조명을 추가하면 네트워크를 확장할 수 있습니다. 이것을 메시 네트워크라고 합니다.
Hue Bridge가 없는 경우
스마트 허브가 필요 없으신 경우 Bluetooth를 사용하시면 됩니다. Bluetooth 방식으로 모바일 기기를 사용해 조명과 직접 통신할 수 있습니다.
사용자(및 기기)가 이동하면 네트워크도 함께 이동합니다. 이것이 사람이 조명으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있을 수 있는지에 제한이 있는 이유입니다.
Bluetooth vs. Hue Bridge와 Hue Bridge Pro
Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro: 각 시스템 유형별로 어떻게 다른지 알려드릴게요.
BluetoothBluetooth 살펴보기
BridgeHue Bridge 구입하기
Bridge ProHue Bridge Pro 구입하기
통신 프로토콜: 기기들이 서로 "대화"하는 방식
범위: 연결 거리
지원되는 최대 조명 수
지원되는 액세서리의 최대 개수
칩: 초고속 반응 지원
GPU: 복잡한 알고리즘을 실행하고 AI 애플리케이션을 지원하도록 제작됨
1개의 앱으로 제어: iOS 및 Android
호환: 스마트 홈 내 조명과 매끄럽게 결합됩니다
음성 제어: 조명의 음성 제어 파트너십과 호환 여부
인터넷 연결을 통해 어디서나 제어 가능
자동화 만들기: 일상에 맞춰 조명 일정을 설정하세요
Hue Sync: 조명을 TV, 음악, 게임 및 Hue Secure와 동기화
Hue MotionAware™: 조명을 동작 센서로 사용
Zigbee 보안 시스템 보호
앱 제어
Hue app은 여러분의 명령 센터입니다. 가이드 설정으로 시스템을 준비하세요. 탭하여 즉시 조명을 제어하고 자동화를 생성하는 등의 작업을 수행하세요.
조명과 보안 시스템에 대한 반복 설정을 만듭니다.
조명을 TV, 게임, 음악과 동기화하세요.
보안 시스템의 개요를 알아보세요.
사용자 권한, 타사 액세스 등을 관리합니다.
기술
아름다움과 지성. 당사의 모든 전구, 전등, 조명 효과는 네덜란드에 있는 본사에서 연구 및 설계합니다.
전체 스마트 조명에 걸쳐 정밀 컬러 매칭을 경험할 수 있는 전문 등급 조명. 전구나 전등, 조명기구들 간에 정확히 동일한 깊은 채도의 컬러와 소프트 파스텔, 다양한 색조의 백색광을 경험하세요.
색 온도: 2,700K
눈이 편안한 부드러운 백색광.
색 온도: 2,200~6,500K
따뜻한 오렌지색 톤부터 시원한 푸른색 톤까지 다양한 색조의 백색광.
색 온도: 2,200~6,500K
+1600만 가지 색상
다양한 백색광과 풀컬러.
색 온도: 2,200~6,500K +1,600만 가지 색
RGBWWIC로 간주되는데, 이는 여러 색상의 빛을 동시에 표시할 수 있다는 것을 의미합니다.
Hue는 어떻게 다른가요? Hue gradient 조명은 개별 제어 방식이 아닌 LED 그룹 단위 방식으로 제어하기 때문에 항상 균일하고 점진적인 색상 혼합을 경험할 수 있습니다.
정밀하게 배열된 LED로 이루어진 혁신적인 디자인은 다른 어떤 조명과도 비교할 수 없는 색상을 선사합니다.
전체 스펙트럼을 아우르는 조절 가능한 백색광으로 햇볕을 집안으로 들여오세요. 가장 따뜻한 같은 황색 톤부터 가장 시원하고 상쾌한 자연의 푸른 하늘빛 백색까지 가장 폭넓은 백색 톤을 즐기실 수 있습니다.
초저 조도로 가장 부드러운 야간 조명을 경험해보세요. 조명의 밝기를 전체 밝기의 0.2%로 낮추세요.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.