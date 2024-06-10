Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

지금까지 없었던 음악과 조명의 심층적 결합을 통해 시각적 요소와 소리의 어우러짐을 경험하세요. Philips Hue와 Spotify 계정을 연결해 조명이 노래에 상관 없이 반응하는 모습을 즐기세요.

음악을 생생하게 만나보세요

분위기 있는 음악을 들으며 휴식을 취할 때나 내 안의 록스타를 소환할 때나 음악은 항상 듣고, 보고, 느끼는 경험이 됩니다.

Philips Hue + Spotify 설정하기

Philips Hue + Spotify를 사용하는 데에는 Hue Bridge, 컬러 지원 조명, 그리고 종류에 관계 없이 오디오 기기만 있으면 됩니다.

앱에서 Hue + Spotify 설정을 위한 1단계

나만의 공간 만들기

Philips Hue 앱에서 컬러 지원 조명들을 하나의 Entertainment 영역으로 묶어넣어야 합니다. 아직 Entertainment 영역이 없으세요? 계정을 연결하면서 설정하시면 됩니다.

앱에서 Hue + Spotify 설정을 위한 2단계

계정 연결하기

Philips Hue app에서 동기화(Sync) 탭을 열고 화면에 표시되는 안내에 따라 Philips Hue와 Spotify 계정에 로그인합니다.

앱에서 Hue + Spotify 설정을 위한 3단계

소리를 보세요

동기화 탭에서 동기화 시작(Start sync)을 탭한 다음, 전화기, 태블릿, 또는 심지어 컴퓨터 등 내 Spotify 계정에 로그인되어 있는 아무 기기에서나 노래 또는 플레이리스트를 듣기 시작합니다.

빛과 소리가 만드는 교향곡

Philips Hue 스마트 조명과 Spotify 음악이 완벽한 하모니를 이룹니다. 음악을 최대한 풍부하게 즐기고 음악을 경험하는 방법을 완전히 바꿔보세요.

앱 안의 심층적 통합

심층적 결합

Philips Hue는 음악의 비트를 반영하는 조명 스크립트를 생성하는데, Spotify와 결합되면서 그 알고리즘 수준이 한 단계 더 올라갑니다. 조명 스크립트는 각 노래의 장르, 분위기, 박자에 완벽하게 맞도록 조율됩니다.

음악과의 동기화를 통한 조명의 맞춤화

동기화 방법을 선택하세요

조명의 강도, 밝기, 심지어 배색을 조절해 내게 맞는 경험을 연출해 보세요. 음악은 개인적인 경험이며 조명도 그래야 합니다. 

종류에 관계 없이 어떤 기기든 동기화하세요

어떤 오디오 기기든 가능합니다

Philips Hue + Spotify용으로 너무 작아서 안 되는 사운드 시스템은 없습니다. 완전한 서라운드 사운드 시스템으로 감상하셔도 좋고 휴대전화에 헤드폰을 연결해서 들으셔도 좋습니다.

음악과의 동기화를 경험해 보세요
모든 Philips Hue 컬러 지원 조명과 호환됩니다

모든 Philips Hue 컬러 지원 조명과 호환됩니다

원하는 스마트 조명을 사용해 Entertainment 영역을 생성합니다. Philips Hue + Spotify에는 Philips Hue White 와 Color Ambiance 조명, 그리고 Hue Bridge가 필요합니다. 

컬렉션 쇼핑하기
Philips Hue 조명과의 동기화에 사용되는 Spotify 앱과 액 기능

Spotify 다운로드하기

Philips Hue + Spotify는 Spotify 무료 계정이나 유료 계정에서 모두 사용 가능합니다. Spotify 계정을 만들고 전화기나 컴퓨터에 앱을 다운로드한 후, 방대한 노래 라이브러리와 플레이리스트를 마음껏 즐겨보세요. 

Spotify로 이동
Philips Hue 전구, Hue Bridge 및 스마트 스포트라이트 컬렉션

컬러 조명과 Hue Bridge 필요

조명이 음악에 반응하는 모습을 즐기려면 컬러 지원 Philips Hue 스마트 조명과 Hue Bridge가 필요합니다. 

작동 방식 보기

최고 추천

Go 휴대용 액센트 조명

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￦130,000

FAQ

Spotify 음악 동기화를 모든 Hue 제품에서 사용할 수 있나요?

Spotify 동기화와 Hue Sync 앱의 음악 모드(Music Mode) 간의 차이는 뭔가요?

Philips Hue + Spotify 결합과 타사 앱이 다른 점은 무엇인가요?

Spotify Family 계정도 지원되나요? / 어떤 Spotify 계정이 지원되나요?

Spotify 계정 없이도 음악 동기화를 이용할 수 있나요?

Hue 음악 동기화 기능을 사용하려면 Spotify Premium(프리미엄) 계정이 필요한가요?

Philips Hue와 Spotify는 어떻게 연결하나요?

음성 도우미를 사용해 Hue + Spotify 경험을 제어할 수 있나요?

Spotify 기능을 사용하려면 앱의 어느 버전이 필요한가요?

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