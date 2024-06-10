지금까지 없었던 음악과 조명의 심층적 결합을 통해 시각적 요소와 소리의 어우러짐을 경험하세요. Philips Hue와 Spotify 계정을 연결해 조명이 노래에 상관 없이 반응하는 모습을 즐기세요.
음악을 생생하게 만나보세요
분위기 있는 음악을 들으며 휴식을 취할 때나 내 안의 록스타를 소환할 때나 음악은 항상 듣고, 보고, 느끼는 경험이 됩니다.
Philips Hue + Spotify 설정하기
Philips Hue + Spotify를 사용하는 데에는 Hue Bridge, 컬러 지원 조명, 그리고 종류에 관계 없이 오디오 기기만 있으면 됩니다.
나만의 공간 만들기
Philips Hue 앱에서 컬러 지원 조명들을 하나의 Entertainment 영역으로 묶어넣어야 합니다. 아직 Entertainment 영역이 없으세요? 계정을 연결하면서 설정하시면 됩니다.
계정 연결하기
Philips Hue app에서 동기화(Sync) 탭을 열고 화면에 표시되는 안내에 따라 Philips Hue와 Spotify 계정에 로그인합니다.
소리를 보세요
동기화 탭에서 동기화 시작(Start sync)을 탭한 다음, 전화기, 태블릿, 또는 심지어 컴퓨터 등 내 Spotify 계정에 로그인되어 있는 아무 기기에서나 노래 또는 플레이리스트를 듣기 시작합니다.
빛과 소리가 만드는 교향곡
Philips Hue 스마트 조명과 Spotify 음악이 완벽한 하모니를 이룹니다. 음악을 최대한 풍부하게 즐기고 음악을 경험하는 방법을 완전히 바꿔보세요.
심층적 결합
Philips Hue는 음악의 비트를 반영하는 조명 스크립트를 생성하는데, Spotify와 결합되면서 그 알고리즘 수준이 한 단계 더 올라갑니다. 조명 스크립트는 각 노래의 장르, 분위기, 박자에 완벽하게 맞도록 조율됩니다.
동기화 방법을 선택하세요
조명의 강도, 밝기, 심지어 배색을 조절해 내게 맞는 경험을 연출해 보세요. 음악은 개인적인 경험이며 조명도 그래야 합니다.
어떤 오디오 기기든 가능합니다
Philips Hue + Spotify용으로 너무 작아서 안 되는 사운드 시스템은 없습니다. 완전한 서라운드 사운드 시스템으로 감상하셔도 좋고 휴대전화에 헤드폰을 연결해서 들으셔도 좋습니다.
Spotify 다운로드하기
Philips Hue + Spotify는 Spotify 무료 계정이나 유료 계정에서 모두 사용 가능합니다. Spotify 계정을 만들고 전화기나 컴퓨터에 앱을 다운로드한 후, 방대한 노래 라이브러리와 플레이리스트를 마음껏 즐겨보세요.