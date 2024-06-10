Philips Hue + Spotify

지금까지 없었던 음악과 조명의 심층적 결합을 통해 시각적 요소와 소리의 어우러짐을 경험하세요. Philips Hue와 Spotify 계정을 연결해 조명이 노래에 상관 없이 반응하는 모습을 즐기세요.