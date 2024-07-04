작업부터 무드까지 갖춘 주방 조명

스마트한 주방 조명으로 가정의 중심을 전천후 공간으로 만들 수 있습니다. 밝은 백색광은 식사 준비에 유용하고, 부드러운 색조는 완벽한 엔터테이먼트 공간으로 변신합니다.