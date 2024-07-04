주방 조명에 스마트 기능을 접목하세요! 취향과 상관없이 Philips Hue를 사용하면 주방에 풍미와 색감을 불어넣을 수 있습니다.
주방 조명: 낮과 밤
스마트 주방 조명으로 그 어느 때보다 요리하기 쉽고 즐거워집니다! 요리에 집중하려면 밝은 색을, 식사 시간에는 부드럽고 따뜻한 색감을 활용하세요.
일상의 조명을 위한 최고의 주방 등
Black Friday 2= -30%
Hue White and color ambiance
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터
전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
￦119,000
Black Friday 2= -30%
Hue White and color ambiance
Go 휴대용 액센트 조명
내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
￦130,000
작업부터 무드까지 갖춘 주방 조명
스마트한 주방 조명으로 가정의 중심을 전천후 공간으로 만들 수 있습니다. 밝은 백색광은 식사 준비에 유용하고, 부드러운 색조는 완벽한 엔터테이먼트 공간으로 변신합니다.
무드 조명을 위한 최고의 주방 조명
조명에 관한 영감
다른 사람들이 Philips Hue 스마트 조명으로 분위기를 조성하는 방식을 알아보고 Instagram에서 #philipshue 해시태그로 나만의 디자인을 공유하세요.
주방 스마트 조명 안내
주방에 가장 적합한 빛은 어느 색인가요?
어떻게 해야 어두운 주방의 조도를 높이나요?
주방 아일랜드에 제일 잘 맞는 조명이 무엇인가요?
스마트한 주방 조명 아이디어 더 보기
주방 매립형 조명 가이드
매립형 조명은 어느 유형의 주방에나 잘 어울립니다. 구상이 필요하신가요? 주방에서 매립형 조명을 최대한 활용하는 방법의 안내서를 읽어보세요.