"음악에 따라 조명을 어떻게 반응시키나요?" 또는 "조명을 사용하여 보안 시스템을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?"라고 궁금해 하시는 경우, 이런 기능을 사용하는 데 필요한 정보가 여기에 모두 있습니다.
Philips Hue에 필요한 것
내가 원하는 건...
편리한 스마트 컨트롤 기능
이 스마트 조명 설정을 사용하면 조명을 자동화하고, 동작 센서와 스위치를 사용하고, 앱을 사용하여 어디서나 조명을 제어할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 조명
- Hue app
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch(선택 사항)
Bridge나 Bridge Pro 없이도 이런 설정을 할 수 있나요?
추천해 드리자면…
Hue
브릿지
￦89,000
Hue
동작 센서
￦59,000
Hue
디머 스위치(최신 모델)
￦32,900
내가 원하는 건...
멋진 조명 효과
집을 인스타그램 게시물처럼 만들어보세요. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 장면을 설정하고, 조명에 애니메이션을 적용하고, 효과를 사용할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance 조명
- Hue app
- Philips Hue dimmer 또는 Tap dial switch(선택 사항)
Hue Bridge 없이도 멋진 조명 효과를 얻을 수 있나요?
추천해 드리자면…
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Festavia String 라이트
￦315,000
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Gradient lightstrip 2미터
￦249,000
내가 원하는 건...
옥외 조명
마당, 현관, 파티오를 빛나게 만들어 보세요. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 집 밖에도 스마트 조명을 설치할 수 있습니다. 전기에 연결하거나 저전압을 사용하여 공간 내 어디에나 설치할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 옥외 조명
- Hue app
Hue Bridge 없이 옥외 조명만 구입해도 되나요?
내가 원하는 건...
보안 시스템 셋업
집 전체를 감시하는 보안 시스템을 갖추세요. 이 설정을 사용하면 스마트 보안 카메라와 센서를 통해 실시간으로 집을 모니터링할 수 있습니다.
사용 가능한 제품
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 조명
- Hue Secure 카메라
- Hue Secure 접촉 센서
- Hue MotionAware™
Philips Hue Secure 셋업은 어떻게 설치하나요?
내가 원하는 건...
수면 및 깨우기 조명
더 나은 웰빙을 위한 스마트 조명. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 깨어나기와 잠들기 자동화를 생성하고 자연광 장면을 사용할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance 또는 White and color ambiance 조명
- Hue app
Hue Bridge 없이도 수면 조명과 기상 조명을 설치할 수 있나요?
추천해 드리자면…
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
러스터 - E14 스마트 전구
￦79,000
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Go 휴대용 액센트 조명
￦115,000
내가 원하는 건...
조명을 TV에 동기화
"그런 게 왜 필요하죠?"라고 말씀하시겠지만, 저희를 믿으세요 - 아시게 될 겁니다. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 조명을 TV 프로그램, 영화 또는 콘솔 게임과 동기화할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance 조명
- Philips Hue Play HDMI sync box 또는 Philips Hue Sync TV 앱*
- Hue app
*Sync box는 셋톱박스, 스트리밍 기기, 또는 게이밍 콘솔 등 HDMI 연결 기기를 사용하는 TV라면 어느 TV에나 연결할 수 있습니다. Sync TV 앱은 특정 삼성 및 LG TV와 호환됩니다.
Hue Bridge가 없어도 조명을 TV에 동기화할 수 있나요?
추천해 드리자면…
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Play gradient lightstrip 65"
￦349,000
내가 원하는 건...
조명을 음악에 동기화
조명을 비트에 맞춰 움직이세요. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 조명을 음악에 동기화할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance 조명
- Philips Hue Play HDMI sync box(선택 사항)*
- Hue app
*Spotify 계정이 있으면 Philips Hue app에서 바로 음악을 동기화할 수 있습니다. 다른 서비스를 통해 음악을 동기화하려면 Philips Hue Play HDMI sync box를 사용하시면 됩니다.
Hue Bridge가 없어도 음악에 맞춰 조명을 동기화할 수 있나요?
추천해 드리자면…
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Go 휴대용 액센트 조명
￦115,000
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Festavia String 라이트
￦315,000
내가 원하는 건...
조명을 PC에 동기화
게이머들은 이해할 겁니다. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 조명을 컴퓨터 화면에 표시되는 모든 항목과 동기화할 수 있습니다.
필요한 것
- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance 조명
- Philips Hue Sync 데스크톱 앱
- Hue app
Hue Bridge가 없어도 조명을 PC에 동기화할 수 있나요?
추천해 드리자면…
Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스
Gradient lightstrip 2미터
￦249,000
Q&A
일부 설정에 Philips Hue Bridge가 필요한 이유는 무엇인가요?
일부 설정에 Philips Hue Bridge가 필요한 이유는 무엇인가요?
원래 있던 스위치는 어떻게 하나요?
원래 있던 스위치는 어떻게 하나요?
누군가 조명 스위치를 끄면 어떻게 되나요?
누군가 조명 스위치를 끄면 어떻게 되나요?
Bluetooth로 시작한 후 나중에 Bridge를 추가할 수 있나요?
Bluetooth로 시작한 후 나중에 Bridge를 추가할 수 있나요?
결합된 전등 중 스마트 조명이 아닌 전등은 어떻게 되나요?
결합된 전등 중 스마트 조명이 아닌 전등은 어떻게 되나요?
조명을 제어하려면 항상 앱을 사용해야 합니까?
조명을 제어하려면 항상 앱을 사용해야 합니까?
스마트 허브와 Hue Bridge의 차이점은 뭔가요?
스마트 허브와 Hue Bridge의 차이점은 뭔가요?
집안에서 처음 시작하기 좋은 곳은 어디인가요?
집안에서 처음 시작하기 좋은 곳은 어디인가요?
스마트 조명을 사용하려면 "기술에 능숙해야" 합니까?
스마트 조명을 사용하려면 "기술에 능숙해야" 합니까?
전등 스위치 대신 물리적인 조광기 스위치가 있다면 어떨까요?
전등 스위치 대신 물리적인 조광기 스위치가 있다면 어떨까요?
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.