"그런 게 왜 필요하죠?"라고 말씀하시겠지만, 저희를 믿으세요 - 아시게 될 겁니다. 이 스마트 조명 설정을 사용하면 조명을 TV 프로그램, 영화 또는 콘솔 게임과 동기화할 수 있습니다.

필요한 것

- Philips Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro

- Philips Hue White and color ambiance 조명

- Philips Hue Play HDMI sync box 또는 Philips Hue Sync TV 앱*

- Hue app

*Sync box는 셋톱박스, 스트리밍 기기, 또는 게이밍 콘솔 등 HDMI 연결 기기를 사용하는 TV라면 어느 TV에나 연결할 수 있습니다. Sync TV 앱은 특정 삼성 및 LG TV와 호환됩니다.

