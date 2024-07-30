낭만적인 저녁 식사, 가족 모임, 재택 근무 등 어떤 상황에도 Philips Hue는 스마트 식사 공간 조명을 제안합니다.
식사 공간 조명으로 이루는 식사의 혁신
집에서도 레스토랑의 분위기를 내고 싶으세요? Philips Hue 앱을 탭하여 원하는 대로 친밀하고 활기찬 저녁 식사를 즐기세요. 주중 식사에는 포근하고 아늑한 색감으로 설정하고, 친구들과의 저녁 파티에는 밝고 흥미로운 색상을 선택하세요.
무드 조명을 위한 최고의 식사 공간 조명
Black Friday 2= -30%
Hue White and color ambiance
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터
전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
￦119,000
Hue
Tap dial switch
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
￦89,000
조명을 켜고 즐겁게 식사하기
모든 모임에는 완벽한 사운드트랙이 필요합니다. Philips Hue가 있으면 식사 공간 조명이 음악에 맞춰 춤추게 만들 수 있습니다.
즐거운 식사를 위한 최고의 식탁 조명
조명에 관한 영감
다른 사람들이 Philips Hue 스마트 조명으로 분위기를 조성하는 방식을 알아보고 Instagram에서 #philipshue 해시태그로 나만의 디자인을 공유하세요.
