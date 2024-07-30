식사 공간 조명으로 이루는 식사의 혁신

집에서도 레스토랑의 분위기를 내고 싶으세요? Philips Hue 앱을 탭하여 원하는 대로 친밀하고 활기찬 저녁 식사를 즐기세요. 주중 식사에는 포근하고 아늑한 색감으로 설정하고, 친구들과의 저녁 파티에는 밝고 흥미로운 색상을 선택하세요.