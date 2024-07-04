지원
가정용 사무실 조명

가정용 사무실 조명

적절한 조명만 있으면 작업을 순조롭게 마칠 수 있습니다. 스마트 조명이 완벽한 강도, 확산, 빛의 색조를 구현하여 근무 시간을 편안하고 생산적으로 보내게 합니다.

가정용 사무실 조명 구입
스마트 테이블 램프와 시원한 백색의 펜던트 등을 켜 놓은 책상 위 노트북 앞에 앉은 한 남성.

가정용 사무실 조명으로 집중력 유지

스마트 조명은 색상 조절 가능하므로 낮에는 원하는 색조의 백색광으로 설정할 수 있습니다. 시원한 청색은 아침에 더 활기찬 기분을 느낄 수 있게 돕습니다. 따뜻한 색조는 하루 일과가 끝날 때 휴식을 취하기에 좋습니다.

집중을 돕는 가정용 사무실 조명

Black Friday 2= -30%
Play gradient light tube 대형

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube 대형

60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요

￦339,000

Black Friday 2= -30%
디머 스위치(최신 모델)

Hue

디머 스위치(최신 모델)

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능

￦39,000

모든 가정용 사무실 조명 구입
책상과 의자, 스마트 테이블 램프와 따뜻하고 부드러운 색조의 펜던트 등을 갖춘 가정용 사무 공간입니다.

사무실 환경에 적합한 조명 구입

궁극의 편안함과 생산성을 위해 탁상등, 플로어 램프, 천장등을 함께 사용하면 직접적인 작업등과 간접 확산광의 올바른 균형을 이룰 수 있습니다.

최고의 가정용 사무실 조명 제품

Black Friday 2= -30%
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터

Hue White and color ambiance

LightStrip Plus 베이스 V4 2미터

전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦119,000

Black Friday 2= -30%
Go 휴대용 액센트 조명

Hue White and color ambiance

Go 휴대용 액센트 조명

내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦130,000

Black Friday 2= -30%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능

￦89,000

모든 가정용 사무실 전등 구입

조명에 관한 영감

다른 사람들이 Philips Hue 스마트 조명으로 분위기를 조성하는 방식을 알아보고 Instagram에서 #philipshue 해시태그로 나만의 디자인을 공유하세요.

image by crossingani_ containing office, table, room, chair, home office

@crossingani_

image by crossingani_ containing table, office, room, home office, chair

@crossingani_

image by tsosmh_tech

@tsosmh_tech

image by triakis.studio containing Furniture, Table, Automotive design, Interior design, Television set

@triakis.studio

image by jordan.barrand containing Computer, Personal computer, Table, Furniture, Computer desk

@jordan.barrand

image by techrpt containing Computer, Personal computer, Furniture, Peripheral, Product

@techrpt

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Personal computer, Output device

@tobiascodes

image by anonymous containing Computer, Personal computer, Output device, Peripheral, Gadget

@oct.days

image by anonymous containing Output device, Computer, Personal computer, Sky, Plant

@infoplanet_3

image by _rectech containing Television, Output device, Flat panel display, Gadget, Vehicle

@_rectech

가정용 사무실 스마트 조명 안내

스마트 조명으로 어떻게 사무실에서 자연광을 모방하나요?

가정용 사무실 조명 설정은 얼마나 밝아야 하나요?

컴퓨터 업무에 잘 맞는 가정용 사무실 조명은 무엇인가요?

다른 방 살펴보기

거실 조명

거실 조명

거실 조명
식사 공간 조명

식사 공간 조명

식사 공간 조명
주방 조명

주방 조명

주방 조명
게임방 조명

게임방 조명 | 게임방을 위한 조명

게임방 조명
침실 조명

침실 조명

침실 조명
앞마당 및 뒷마당 조명

뒷마당 조명 및 스마트 현관 조명

앞마당 및 뒷마당 조명
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express