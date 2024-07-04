적절한 조명만 있으면 작업을 순조롭게 마칠 수 있습니다. 스마트 조명이 완벽한 강도, 확산, 빛의 색조를 구현하여 근무 시간을 편안하고 생산적으로 보내게 합니다.
가정용 사무실 조명으로 집중력 유지
스마트 조명은 색상 조절 가능하므로 낮에는 원하는 색조의 백색광으로 설정할 수 있습니다. 시원한 청색은 아침에 더 활기찬 기분을 느낄 수 있게 돕습니다. 따뜻한 색조는 하루 일과가 끝날 때 휴식을 취하기에 좋습니다.
집중을 돕는 가정용 사무실 조명
Hue White and color ambiance
Play gradient light tube 대형
60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
￦339,000
Hue
디머 스위치(최신 모델)
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
￦39,000
사무실 환경에 적합한 조명 구입
궁극의 편안함과 생산성을 위해 탁상등, 플로어 램프, 천장등을 함께 사용하면 직접적인 작업등과 간접 확산광의 올바른 균형을 이룰 수 있습니다.
최고의 가정용 사무실 조명 제품
Hue White and color ambiance
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터
전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
￦119,000
Hue White and color ambiance
Go 휴대용 액센트 조명
내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
￦130,000
Hue
Tap dial switch
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
￦89,000
조명에 관한 영감
다른 사람들이 Philips Hue 스마트 조명으로 분위기를 조성하는 방식을 알아보고 Instagram에서 #philipshue 해시태그로 나만의 디자인을 공유하세요.
