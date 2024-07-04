가정용 사무실 조명

가정용 사무실 조명으로 집중력 유지

스마트 조명은 색상 조절 가능하므로 낮에는 원하는 색조의 백색광으로 설정할 수 있습니다. 시원한 청색은 아침에 더 활기찬 기분을 느낄 수 있게 돕습니다. 따뜻한 색조는 하루 일과가 끝날 때 휴식을 취하기에 좋습니다.