Matter는 단순성, 신뢰성, 상호 운용성, 보안의 원칙을 기반으로 합니다. 이는 이 프로토콜을 기반으로 구축된 장치가 현재와 미래에도 원활하게 작동할 것이라는 승인의 증거입니다.
Philips Hue와 Matter
Matter를 사용하여 Hue를 스마트 홈 제품 및 생태계에 연결하세요
Matter는 Philips Hue와 다른 스마트 홈 제품 간의 간소화된 커넥티드 경험을 제공합니다. 이 솔루션은 안정적이고 안전한 방식으로 지원되는 스마트 홈 기기 간의 상호 운용성을 더욱 쉽게 제공합니다.
Hue Bridge나 Bridge Pro를 가지고 계신가요? 이미 Matter를 지원합니다.
Hue Bridge와 Bridge Pro는 Matter를 포함한 모든 기능을 잠금 해제합니다. Bridge가 Matter를 지원하도록 업데이트되어 Hue 조명과 액세서리도 자동으로 Matter를 지원합니다.¹
Matter 지원이 있는 Hue 전구
이제 Matter 지원 전구를 스마트 홈 생태계에 직접 연결할 수 있습니다. Matter를 통해 Philips Hue와 다른 스마트 제품 간의 더욱 간소화된 연결 환경을 경험해보세요.
연결된 사물에 대한 새로운 표준인 Matter는 지원되는 스마트 홈 기기 간에 안정적이고 안전한 상호 운용성을 제공합니다. 이 통합의 이점을 얻으려면 Matter 지원 Hue 전구(전구에 Matter 로고가 있는지 확인하세요)와 Apple HomePod Mini, Amazon Echo 스마트 스피커(4세대), Nanoleaf 또는 Google Nest Hub와 같은 Thread Border Router가 필요합니다.
다른 스마트 홈 기기와 쉽게 통합
Matter를 지원하는 다른 스마트 홈 기기 및 앱 외에도 Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant 등 모든 인기 제품에 연결할 수 있습니다. 이 통합의 이점을 얻으려면 Matter 지원 Hue 전구(전구에 Matter 로고가 있는지 확인하세요)와 Apple HomePod Mini, Amazon Echo 스마트 스피커(4세대), Nanoleaf 또는 Google Nest Hub와 같은 Thread Border Router가 필요합니다.
스마트 조명의 선두 주자
Philips Hue와 모회사인 Signify는 Connectivity Standard Alliance(이전 명칭: Zigbee Alliance) 이사회 회원입니다. Matter 운영위원회의 활동 회원으로서 우리는 이 새로운 표준의 개발, 테스트, 표준화에 기여해 왔습니다.
필요한 것
이미 Bridge나 Bridge Pro를 가지고 계신가요? 그럼 준비가 다 됐어요! Matter를 자동으로 활성화하는 소프트웨어 업데이트를 받게 되므로 추가로 필요한 것은 없습니다.
모든 Philips Hue 제품(신제품 및 기존 제품 모두 포함)은 Hue Bridge를 통해 연결하면 Matter와 호환됩니다.²
Q&A
Matter의 이점은 무엇인가요?
어떤 Hue 제품이 Matter와 호환되나요?
Matter를 통해 기기를 연결하려면 Philips Hue Bridge가 필요한가요?
Matter와 연결하려면 어떻게 해야 하나요?
Matter를 Philips Hue와 함께 사용하기 위한 하드웨어 요구 사항이 있나요?
스마트 홈 통합은 Matter에서 더 빠르게 작동하나요?
지원 받기
언제든지 도와드리겠습니다! Philips Hue and Matter 사용에 대한 추가 지원이 필요하면 다른 질문과 답변을 확인하거나 저희에게 문의하세요.
- Philips Hue Play HDMI sync box와 Tap dial switch의 다이얼은 Matter를 지원하지 않습니다.
- Philips Hue Bridge는 Matter 지원을 활성화하므로 Bluetooth로 연결된 제품은 Matter와 함께 사용할 수 없습니다.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.