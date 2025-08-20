Philips Hue와 Matter

Matter 지원이 있는 Hue 전구

이제 Matter 지원 전구를 스마트 홈 생태계에 직접 연결할 수 있습니다. Matter를 통해 Philips Hue와 다른 스마트 제품 간의 더욱 간소화된 연결 환경을 경험해보세요.

연결된 사물에 대한 새로운 표준인 Matter는 지원되는 스마트 홈 기기 간에 안정적이고 안전한 상호 운용성을 제공합니다. 이 통합의 이점을 얻으려면 Matter 지원 Hue 전구(전구에 Matter 로고가 있는지 확인하세요)와 Apple HomePod Mini, Amazon Echo 스마트 스피커(4세대), Nanoleaf 또는 Google Nest Hub와 같은 Thread Border Router가 필요합니다.