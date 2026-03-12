TV를 보는 것에 그치지 말고, 직접 경험해 보세요! Hue 화면 동기화는 Hue 엔터테인먼트 경험을 손쉽게 시작할 수 있도록 설계된 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. TV에 손쉽게 설치되어 화면의 콘텐츠를 Hue 조명과 실시간으로 동기화하며, 빛과 색상이 매 순간 아름답게 조화된 디스플레이를 연출합니다. 즐겨 보는 영화, 시리즈, 스포츠를 동기화하세요 — 즐겨 사용하는 앱으로 스트리밍하든, 방송 TV를 시청하든 모두 가능합니다. 어안 렌즈가 화면 전체를 끝에서 끝까지 포착합니다. 고급 싱크 알고리즘은 모든 색상을 분석해 최적화된 빛 동기화를 제공하여, Hue 조명이 방의 조명 조건이 변해도 모든 액션을 따라갑니다. Hue 앱에서 엔터테인먼트 영역을 설정하고, Hue Play 화면 동기화로 조명과 손쉽게 연동한 다음, 사용 경험을 원하는 대로 조정하세요.

간단한 플러그 앤 플레이 솔루션

Hue 앱을 통해 모든 콘텐츠 동기화

어안 전체 화면 캡처

색상 매칭 알고리즘