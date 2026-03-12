Philips Hue Play 화면 동기화
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Philips Hue Play 화면 동기화 소개
TV를 보는 것에 그치지 말고, 직접 경험해 보세요! Hue 화면 동기화는 Hue 엔터테인먼트 경험을 손쉽게 시작할 수 있도록 설계된 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. TV에 손쉽게 설치되어 화면의 콘텐츠를 Hue 조명과 실시간으로 동기화하며, 빛과 색상이 매 순간 아름답게 조화된 디스플레이를 연출합니다. 즐겨 보는 영화, 시리즈, 스포츠를 동기화하세요 — 즐겨 사용하는 앱으로 스트리밍하든, 방송 TV를 시청하든 모두 가능합니다. 어안 렌즈가 화면 전체를 끝에서 끝까지 포착합니다. 고급 싱크 알고리즘은 모든 색상을 분석해 최적화된 빛 동기화를 제공하여, Hue 조명이 방의 조명 조건이 변해도 모든 액션을 따라갑니다. Hue 앱에서 엔터테인먼트 영역을 설정하고, Hue Play 화면 동기화로 조명과 손쉽게 연동한 다음, 사용 경험을 원하는 대로 조정하세요.
- 간단한 플러그 앤 플레이 솔루션
- Hue 앱을 통해 모든 콘텐츠 동기화
- 어안 전체 화면 캡처
- 색상 매칭 알고리즘
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103173164
기타
- 사용 설명서
- 사용 설명서가 없습니다
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다