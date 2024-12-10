내게 가장 적합한 Philips Hue Sync 옵션은 어떻게 알 수 있나요?
어떤 Philips Hue Sync 옵션을 선택해야 할지 잘 모르시겠나요? 걱정하지 마세요. 단계별로 안내해 드리며 집에 가장 적합한 설정을 찾으실 수 있도록 도와드리겠습니다.
어떤 TV를 사용하고 계나요?
1. 삼성 또는 LG TV 사용:
좋은 선택입니다! Hue Sync TV 앱을 사용하시면 가장 쉽게 시작하실 수 있습니다.
호환 TV:
- 삼성: QLED TV(2022년형 이상), Q60 시리즈 이상
- LG: webOS24 이상 탑재된 TV(2024년형 이상)
추천 옵션: Hue Sync TV 앱
- 추가 디바이스는 필요 없습니다
- 케이블이나 설정 변경이 필요 없습니다
- Netflix, Disney+ 등 TV 앱과 직접 작동됩니다
2. 호환되는 삼성 또는 LG TV가 없는 경우:
괜찮습니다. 그래도 좋은 옵션이 있습니다.
옵션 1: Hue Play 화면 동기화(간단한 셋업)
- 거의 모든 TV(최대 85인치)에서 작동합니다
- TV 앱을 포함해 화면에 표시되는 모든 이미지를 캡처합니다
- HDMI 설정을 변경할 필요가 없습니다
간단한 플러그앤플레이 기능을 원하는 경우에 가장 적합합니다
옵션 2: Philips Hue Play HDMI Sync Box(외부 기기용)
주로 다음 기기를 사용하는 경우 이 옵션을 선택하세요.
- 게임용 콘솔
- Apple TV
- 셋톱박스
- Blu-ray 플레이어
그런 다음 선택하세요.
- Sync Box 8K → 게임 및 고급 구성에 적합합니다
- Sync Box 4K → 간단한 일상 용도에 적합합니다
알아두면 좋아요:
Sync Box는 HDMI 기기에서만 작동합니다. 내장 TV 앱과 동기화하지 않습니다.
컴퓨터로 콘텐츠를 시청하거나 플레이하시나요?
Windows 또는 Mac을 사용하시는 경우 다른 옵션이 하나 더 있습니다.
Hue Sync 데스크톱 앱
- 조명을 컴퓨터 화면에 맞춰 직접 동기화합니다
- 노트북이나 데스크톱에서 게임, 스트리밍, 음악 감상 용도로 최적입니다
간단한 비교
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솔루션
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TV 앱
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HDMI 기기
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컴퓨터
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최적 용도
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Hue Bridge 필요
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지원 해상도, 주사율 및 HDR
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Sync Box 8K
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✗
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✓
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✗
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고급 HDMI, 게이밍 및 사운드 시스템
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아니요, 하지만 둘 이상의 조명으로 엔터테인먼트 영역을 확장하려면 Bridge를 추가하는 것을 권장합니다*
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Sync Box 4K
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✗
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✓ (기기 1대)
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✗
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입문용 간단한 셋업
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Hue Play 화면 동기화
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✓
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✓
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✗
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범용, HDMI 변경 없음
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Hue Sync TV 앱
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✓ (호환 TV)
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✓ (TV를 통해)
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✗
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TV 자체 스트리밍
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✓
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전체
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Hue Sync 데스크톱 앱
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✗
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✗
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✓
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Windows & Mac 사용
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✓
*Bridge가 없는 상태에서 지원되는 조명(조명 1개만 지원 가능):
- Philips Hue Play Gradient strip light(55” / 65” / 75" / 85”)
- Philips Hue Play Gradient strip light pro(65” / 85” / 100”)
- Philips Hue Flux strip light(3m / 4m / 5m / 6m / 10m)
- Philips Hue Flux ultra bright strip light(3m / 5m / 10m)
- Philips Hue Omniglow strip light(3m / 5m / 10m)
시작하려면 무엇이 필요할까요?
조명 동기화를 즐기려면 이런 것이 필요합니다.
- Philips Hue 컬러 지원 조명
- Philips Hue Bridge(최상의 경험을 위해 권장)
- 원하는 동기화 옵션
팁: 최상의 경험을 누려보세요
더 큰 몰입 효과를 위해 여러 가지 조명을 사용하는 것을 추천합니다. 예를 들어:
- Hue Play light bars
- Hue Play, Flux, Omniglow strip lights
- Hue Play Wall Washer