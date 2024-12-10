내게 가장 적합한 Philips Hue Sync 옵션은 어떻게 알 수 있나요?

어떤 Philips Hue Sync 옵션을 선택해야 할지 잘 모르시겠나요? 걱정하지 마세요. 단계별로 안내해 드리며 집에 가장 적합한 설정을 찾으실 수 있도록 도와드리겠습니다.

어떤 TV를 사용하고 계나요?

1. 삼성 또는 LG TV 사용:

좋은 선택입니다! Hue Sync TV 앱을 사용하시면 가장 쉽게 시작하실 수 있습니다.

호환 TV:

삼성: QLED TV(2022년형 이상), Q60 시리즈 이상

QLED TV(2022년형 이상), Q60 시리즈 이상 LG: webOS24 이상 탑재된 TV(2024년형 이상)

추천 옵션: Hue Sync TV 앱

추가 디바이스는 필요 없습니다

케이블이나 설정 변경이 필요 없습니다

Netflix, Disney+ 등 TV 앱과 직접 작동됩니다

2. 호환되는 삼성 또는 LG TV가 없는 경우:

괜찮습니다. 그래도 좋은 옵션이 있습니다.

옵션 1: Hue Play 화면 동기화(간단한 셋업)

거의 모든 TV(최대 85인치)에서 작동합니다

TV 앱을 포함해 화면에 표시되는 모든 이미지를 캡처합니다

HDMI 설정을 변경할 필요가 없습니다

간단한 플러그앤플레이 기능을 원하는 경우에 가장 적합합니다

옵션 2: Philips Hue Play HDMI Sync Box(외부 기기용)

주로 다음 기기를 사용하는 경우 이 옵션을 선택하세요.

게임용 콘솔

Apple TV

셋톱박스

Blu-ray 플레이어

그런 다음 선택하세요.

Sync Box 8K → 게임 및 고급 구성에 적합합니다

→ 게임 및 고급 구성에 적합합니다 Sync Box 4K → 간단한 일상 용도에 적합합니다

알아두면 좋아요:

Sync Box는 HDMI 기기에서만 작동합니다. 내장 TV 앱과 동기화하지 않습니다.

컴퓨터로 콘텐츠를 시청하거나 플레이하시나요?

Windows 또는 Mac을 사용하시는 경우 다른 옵션이 하나 더 있습니다.

Hue Sync 데스크톱 앱

조명을 컴퓨터 화면에 맞춰 직접 동기화합니다

노트북이나 데스크톱에서 게임, 스트리밍, 음악 감상 용도로 최적입니다

간단한 비교

솔루션 TV 앱 HDMI 기기 컴퓨터 최적 용도 Hue Bridge 필요 지원 해상도, 주사율 및 HDR Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ 고급 HDMI, 게이밍 및 사운드 시스템 아니요, 하지만 둘 이상의 조명으로 엔터테인먼트 영역을 확장하려면 Bridge를 추가하는 것을 권장합니다* 호환성 개요 Sync Box 4K ✗ ✓ (기기 1대) ✗ 입문용 간단한 셋업 Hue Play 화면 동기화 ✓ ✓ ✗ 범용, HDMI 변경 없음 Hue Sync TV 앱 ✓ (호환 TV) ✓ (TV를 통해) ✗ TV 자체 스트리밍 ✓ 전체 Hue Sync 데스크톱 앱 ✗ ✗ ✓ Windows & Mac 사용 ✓

*Bridge가 없는 상태에서 지원되는 조명(조명 1개만 지원 가능):

Philips Hue Play Gradient strip light(55” / 65” / 75" / 85”)

Philips Hue Play Gradient strip light pro(65” / 85” / 100”)

Philips Hue Flux strip light(3m / 4m / 5m / 6m / 10m)

Philips Hue Flux ultra bright strip light(3m / 5m / 10m)

Philips Hue Omniglow strip light(3m / 5m / 10m)

시작하려면 무엇이 필요할까요?

조명 동기화를 즐기려면 이런 것이 필요합니다.

Philips Hue 컬러 지원 조명

Philips Hue Bridge(최상의 경험을 위해 권장)

원하는 동기화 옵션

팁: 최상의 경험을 누려보세요

더 큰 몰입 효과를 위해 여러 가지 조명을 사용하는 것을 추천합니다. 예를 들어: