*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
Play HDMI 싱크 박스
Philips Hue Play HDMI Sync Box를 사용하여 스마트 조명을 TV 화면의 내용과 동기화하십시오. 4개의 HDMI 포트를 통해 미디어 장치를 Hue와 연결할 수 있어 시청하거나 듣는 콘텐츠에 반응하는 형형색색의 스마트 조명을 빠르고 원활하게 즐길 수 있습니다.
현재 가격은 ￦345,000
제품 특징
- Philips Hue Bridge 필요
- 조명을 어떤 HDMI 기기에든 동기화하세요
- Dolby Vision, HDR10+, 4K 지원
- 강도 및 밝기 조절
Philips Hue 등을 TV 화면에 동기화
Philips Hue Play HDMI 싱크 박스를 사용하여 몰입도 높은 미디어 환경을 만드세요. 스트리밍 장치, 게임 콘솔, 셋톱 박스 등을 포함한 HDMI 미디어 장치에 싱크 박스를 연결하면 넷플릭스, 아마존 프라임과 같은 스트리밍 서비스를 볼 수 있습니다. 조명은 TV 화면의 콘텐츠에 따라 동시에 어둡고, 밝아지고, 색이 변합니다.
빠르고 매끄러운 빛 경험
영화, 음악 또는 게임을 재생하든 TV 화면과 조명이 동기화되어 지연이 발생하지 않아 진정으로 몰입적인 미디어 환경을 만들어줍니다. 싱크 박스를 사용하여 이전과 전혀 다른 방식으로 즐겨찾는 콘텐츠를 시청하십시오.
모든 Hue 색상 가능 조명에 사용 가능
이 싱크 박스는 모든 Philips Hue White and Color Ambiance 전구 또는 핏스처에 사용할 수 있습니다. 최대 10개의 Philips Hue 색상 가능 조명을 엔터테인먼트 영역에 추가하면, 각 조명이 화면 TV 콘텐츠에 개별적으로 반응하여 서라운드 조명으로 미디어를 생동감 있게 만드는 모습을 볼 수 있습니다.
최대 4개의 HDMI 기기에 연결
싱크 박스에는 게임 콘솔과 스트리밍 장치 등 미디어 장치를 연결하는 4개의 HDMI 입력이 있어 TV 화면의 콘텐츠를 Philips Hue 조명과 동기화할 수 있습니다. 콘텐츠가 먼저 HDMI 장치를 통해 싱크 박스를 통과해야 하므로 싱크 박스는 스마트 TV 앱과 호환되지 않습니다.
앱에서 맞춤 설정
엔터테인먼트 미디어를 직접 경험해 보세요. 앱을 사용하여 효과의 밝기 및 속도와 같은 조명 설정을 변경할 뿐만 아니라 기본 시작 설정을 정의하십시오.
Hue Bridge 필요
스마트 조명 시스템의 핵심인 Hue Bridge*는 Hue White and Color Ambiance 스마트 조명을 앱과 싱크 박스에 연결하여 동기화할 때 조명 설정을 사용자 지정하고 저장할 수 있습니다. *싱크 박스는 사각형 모양의 Hue Bridge V2와만 호환됩니다.
간단한 설치, 설정 및 사용
간단한 설정으로 Hue Bridge를 손쉽게 연결하고 모든 TV 및 HDMI 기기에 싱크 박스를 사용할 수 있습니다. 원하는 방식으로 엔터테인먼트 경험과 싱크 박스를 제어해 보세요. 앱, 제품에 부착된 기능 제어 버튼 또는 적외선 TV 리모컨을 사용할 수도 있고 Amazon Alexa, Siri 및 Google Assistant를 통해 목소리로도 제어할 수 있습니다.
고품질 비디오 형식 지원
Philips Hue Play HDMI Sync Box는 4K, Dolby Vision 및 HDR10+와 호환되어 가정에서도 최상의 화질로 영상을 즐길 수 있도록 해 줍니다. 동시에 Philips Hue 스마트 조명이 동기화되어 주변 조명 효과를 선사합니다.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
블랙
재질
합성섬유
메탈