간단한 설치, 설정 및 사용

간단한 설정으로 Hue Bridge를 손쉽게 연결하고 모든 TV 및 HDMI 기기에 싱크 박스를 사용할 수 있습니다. 원하는 방식으로 엔터테인먼트 경험과 싱크 박스를 제어해 보세요. 앱, 제품에 부착된 기능 제어 버튼 또는 적외선 TV 리모컨을 사용할 수도 있고 Amazon Alexa, Siri 및 Google Assistant를 통해 목소리로도 제어할 수 있습니다.