*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
탭 스위치
버튼 터치 한 번으로 집안 어디서든 마음에 쏙 드는 분위기를 조성해보세요. Philips Hue 탭을 리모콘으로 사용하면 동시에 모든 조명을 켜고 끌 수 있습니다. 완전 무선으로 배터리 없이도 작동하므로 사용이 간편합니다.
현재 가격은 ￦99
제품 특징
- Hue Bridge 필요
- 무선 설비
- 조명을 자동화합니다
마음에 쏙 드는 Philips Hue 장면 불러오기
탭 스위치로 사전 설정된 4가지 빛 장면을 불러오거나 버튼을 눌러 등을 켜고/끌 수 있습니다. 앱을 사용하여 맞춤 장면 또는 조명 디자이너가 만든 장면을 설정하세요. Philips Hue 앱을 열지 않고도 그리고 Wi-Fi가 연결되어 있지 않을 때에도 탭 스위치를 사용할 수 있습니다.
탑재하거나 원격으로 사용하세요
포함된 장착 플레이트로 탭 스위치를 어디든 탑재하고 또는 분리하여 집 안을 돌아다닐 때 휴대하세요. 하루의 순간마다 적절한 무드를 설정하세요.
리모콘으로 사용 가능
Philips Hue 탭 스위치는 편리하게 리모콘으로도 사용할 수 있습니다.
터치로 작동 - 배터리 불요
탭 스위치는 운동 에너지로 작동됩니다, 즉, 전등 스위치를 누르면 스마트 등을 제어하기에 충분한 에너지가 발생합니다. 진정한 무선 무배터리 솔루션입니다.
필립스 Hue 브릿지 필요
이 제품에는 필립스 Hue 브릿지 연결이 필요합니다.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
화이트
재질
합성섬유