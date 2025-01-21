마음에 쏙 드는 Philips Hue 장면 불러오기

탭 스위치로 사전 설정된 4가지 빛 장면을 불러오거나 버튼을 눌러 등을 켜고/끌 수 있습니다. 앱을 사용하여 맞춤 장면 또는 조명 디자이너가 만든 장면을 설정하세요. Philips Hue 앱을 열지 않고도 그리고 Wi-Fi가 연결되어 있지 않을 때에도 탭 스위치를 사용할 수 있습니다.