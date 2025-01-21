지원
Hue 화이트 앰비언스 A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

지금까지의 가장 스마트한 전구로 자연광의 혜택을 누려보세요. 40% 적은 에너지를 사용하도록 재설계되었으며, 풀 스펙트럼 백색광이 장착되어 있어 아늑한 촛불 색상에서 활력을 주는 생쾌한 백색광까지 원하는 색상으로 자유롭게 조절할 수 있습니다. 최대 밝기부터 0.2%까지 매우 낮은 밝기로 조명을 더욱 세부적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

제품 특징

  • 최대 1100루멘
  • 풀 스펙트럼 조명(1000-20000K)
  • 0.2%로 밝기 조절 가능
  • 앱 또는 음성으로 컨트롤
  • 설치와 사용이 간편
전체 제품 사양 보기
제품 사용 설명서 찾기
블루투스 앱으로 최대 10개 등을 컨트롤

Hue Bluetooth 앱으로 집안의 Hue 스마트 조명들을 컨트롤할 수 있습니다.최대 10개의 스마트 조명을 추가하고 모바일 기기의 버튼 터치만으로 컨트롤하세요.

음성으로 조명 제어*

Philips Hue는 병용 가능한 Google Nest 또는 Amazon Echo 기기와 짝지으면 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 연동됩니다. 간단한 음성 명령으로 한 번에 여러 개 등 또는 단 1개의 램프를 컨트롤할 수 있습니다.

따뜻한~시원한 백색 빛으로 적당한 무드를 설정하세요

따뜻한~시원한 백색 빛의 다양한 색온도 제공합니다. 밝은 빛에서 낮은 나이트라이트까지 밝기 조절이 가능하여 원하는 색온도와 밝기로 조정할 수 있습니다.

Bridge를 사용해 스마트 조명의 모든 기능을 구현해 보세요.

Bridge는 외출 중 제어, 음성 제어, 자동 조명 등 스마트 조명을 정말 스마트하게 만드는 다양한 기능을 가능하게 만드는 역할을 합니다. 설치한 조명에 Bridge를 더해 몰입적인 경험을 연출하고, 안전하고 믿을 수 있는 기술을 활용해 보세요. Bridge는 완전히 새로운 스마트 조명의 세상으로 들어가는 열쇠입니다.

사양

내구성

  • 스위치 주기 수

    50,000

  • 명목 수명

    25,000

환경

조명 특성

포장 치수 및 무게

포장 정보

전력 소비량

제품 규격 및 무게

서비스

기술 사양

전구

구성품

지원 대상

기타

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

