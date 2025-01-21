지금까지의 가장 스마트한 전구로 자연광의 혜택을 누려보세요. 40% 적은 에너지를 사용하도록 재설계되었으며, 풀 스펙트럼 백색광이 장착되어 있어 아늑한 촛불 색상에서 활력을 주는 생쾌한 백색광까지 원하는 색상으로 자유롭게 조절할 수 있습니다. 최대 밝기부터 0.2%까지 매우 낮은 밝기로 조명을 더욱 세부적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.