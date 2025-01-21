*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
위딘 천정등
필립스 Hue 화이트 앰비언스 Within LED 천정등이 귀댁의 중심이 되게 하십시오. 그 역동적 분위기가 귀하의 순간들을 고양하는 무대를 꾸며줄 것입니다. 반짝이는 비콘으로 원하는 밝기와 온도를 설정하십시오.
현재 가격은 ￦789,000
제품 특징
- 화이트 앰비언스
- Hue Bridge 필요
- 디머 스위치 포함
- LED 내장
- 알루미늄
- Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
번거로운 설치 없이도 가능한 밝기 조절
필립스 Hue가 보장하는 부드러운 밝기 조절을 경험해 보세요. 전기 전문가를 불러 전선을 연결하거나 번거롭게 설치하는 과정 없이도, 너무 밝거나 어둡지 않은 적당한 밝기를 간편하게 즐길 수 있습니다.
더욱 편리한 사용을 위해 설정하는 타이머
Philips Hue 앱의 스케줄 기능을 사용하면 외출 시에도 집에 사람이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 특정 시간에 조명이 켜지도록 시간을 지정해 보세요. 방마다 조명이 켜지는 시간을 다르게 설정할 수도 있습니다. 밤에는 조명이 서서히 어두워지도록 설정할 수도 있어 이제 더 이상 불을 끄는 일에 신경 쓰지 않아도 됩니다. 이 기능을 위해서는 Philips Hue 브릿지 연결이 요구됩니다.
자연스럽게 깨어나고 잠드는 생활
Philips Hue를 사용하면 원하는 방식으로 상쾌하게 잠에서 깨어 하루를 활기차게 시작할 수 있습니다. 시끄러운 알람 소리에 잠이 깨는 대신 서서히 떠오르는 해처럼 은은하게 밝아지는 조명으로 잠에서 깨어나 보세요. Philips Hue는 하루를 시작하는 완벽한 방법입니다. 밤이 되면 부드러운 웜 화이트 조명이 신체의 긴장을 풀어 주며 기분 좋게 잠에 빠져들 수 있도록 도와줍니다.
포함된 디머 스위치로 용이한 무선 제어
Philips Hue용 배터리 전원의 디머 스위치로 화이트 앰비언스 램프의 빛을 쉽게 조절할 수 있습니다. 온버튼을 간단하게 눌러 네 가지 조명 장면을 순환하고, 빛의 밝기를 올리거나 내리면서 편리한 사용을 즐기세요. 디머 스위치는 어디든 작고 우아한 도킹 스테이션에 둘 수 있으며 선이 필요없습니다. 리모컨으로 또는 벽의 전등 스위치로 사용하면서 하루의 매순간을 위한 적당한 조명 레시피를 즐기세요. 한 개의 디머 스위치에 최대 10개의 Hue 조명을 추가할 수 있습니다.
필립스 Hue 브릿지 필요
필립스 Hue 조명을 브릿지에 연결하면 스마트폰이나 태블릿에서 필립스 Hue 앱으로 조명을 컨트롤할 수 있습니다.
나만의 방식으로 컨트롤
Philips Hue 등을 Philips Hue 브릿지에 연결하여 Philips Hue 앱을 통해 스마트 기기에서 최적 조명 제어를 즐기세요. 또는 시스템에 스위치를 추가하여 조명을 활성화하세요. 충실한 Philips Hue 경험을 위해 타이머, 알림과 알람 등을 설정해 보세요. Philips Hue는 매끄러운 음성 제어를 위해 Amazon Alexa*, Apple HomeKit, Google Home* 및 DingDong*과 함께 작동합니다. 편리하게 음성으로 등을 켜고 끄며, 컬러 앰비언스를 변경하고, 사전 설정된 장면을 호출할 수 있습니다.
웜 화이트와 내추럴 화이트로 조성하는 나만의 분위기
어떤 순간을 위해서든 적당한 분위기를 연출하고 집을 따뜻하거나 시원한 백색광으로 장식하세요. 따뜻한 백색광 또는 느긋한 분위기로 긴장을 푸세요. 일상적 분위기를 위해 자연 백색광 또는 시원한 주간광으로 명료하고 밝은 환경을 즐기세요.
휴식, 독서, 집중과 활력의 효율을 높여 주는 라이트 레시피
빛은 우리의 기분과 행동에 큰 영향을 끼칩니다. Philips Hue를 사용하여 반복되는 일상에 활기를 불어넣어 보세요. 몸과 마음에 활기를 불어넣는 시원하고 밝은 백색 주간광으로 넉넉한 아침 식사를 즐기세요. 미세조정된 밝은 백색광으로 읽고 쓰기에 집중하세요. 하루의 완벽한 끝을 위해 따뜻한 백색광의 부드러운 빛으로 수면 시간을 준비하세요.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
실버
재질
메탈