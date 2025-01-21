*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
GU10 - 스마트 스포트라이트
수백만 가지의 백색광과 컬러 빛을 제공하는 이 GU10 스마트 LED 전구는 집안 어느 곳에서나 즉시 분위기를 조성합니다.
현재 가격은 ￦84,000
재입고 되면 알려드릴까요?
신청하시면 이 제품이 재입고되었을 때 이메일 알림을 보내드립니다. 알림 이메일은 한 번만 발송됩니다. 자세한 사항은 저희 개인정보 보호 정책을 참조하세요.
제품 특징
- White and color ambiance
- Bluetooth 활성화됨
- Hue Bridge 활성화됨
- 백색 및 컬러 조명
- 블루투스를 통한 즉각 조절
- 앱 또는 음성으로 컨트롤*
1,600만 가지 색상 중에서 조명 선택
Hue 앱에서 1,600만 가지 색상 중 기분에 맞는 빛을 선택하세요. 좋아하는 사진을 사용하고 빛과 함께 그 특별한 순간을 즐겨보세요. 좋아하는 조명 설정을 저장해 놓고 원할 때마다 손끝 하나로 불러올 수 있습니다.
블루투스 앱으로 최대 10개 등을 컨트롤
Hue Bluetooth 앱으로 집안의 Hue 스마트 조명들을 컨트롤할 수 있습니다.최대 10개의 스마트 조명을 추가하고 모바일 기기의 버튼 터치만으로 컨트롤하세요.
음성으로 조명 제어*
Philips Hue는 병용 가능한 Google Nest 또는 Amazon Echo 기기와 짝지으면 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 연동됩니다. 간단한 음성 명령으로 한 번에 여러 개 등 또는 단 1개의 램프를 컨트롤할 수 있습니다.
컬러풀한 스마트 조명으로 당신에게 꼭 맞는 경험을 해보세요
어떤 분위기에도 꼭 맞는 1600만가지 컬러로 집 안 분위기를 바꿔보세요. 버튼만 터치하여 파티를 위한 축제 무드를 설정하거나, 거실을 영화관으로 변신시키거나, 컬러 액센트로 실내 장식을 향상시킬 수 있습니다.
따뜻한~시원한 백색 빛으로 적당한 무드를 설정하세요
따뜻한~시원한 백색 빛의 다양한 색온도 제공합니다. 밝은 빛에서 낮은 나이트라이트까지 밝기 조절이 가능하여 원하는 색온도와 밝기로 조정할 수 있습니다.
일상 활동을 위한 완벽한 조명 레시피
일상 과업을 위해 사전 설정된 네 가지 빛 레시피로 하루를 더 쉽고 즐겁게 가꾸세요: 활력, 집중, 독서, 휴식. 쿨 톤의 두 가지 장면 활력과 집중은 오전에 업무에 집중을 하는데 도움이 되며, 독서와 휴식의 따뜻한 장면은 편안한 독서를 도와주거나 바쁜 마음을 진정시키는 데 도움이 됩니다.
Bridge를 사용해 스마트 조명의 모든 기능을 구현해 보세요.
Bridge는 외출 중 제어, 음성 제어, 자동 조명 등 스마트 조명을 정말 스마트하게 만드는 다양한 기능을 가능하게 만드는 역할을 합니다. 설치한 조명에 Bridge를 더해 몰입적인 경험을 연출하고, 안전하고 믿을 수 있는 기술을 활용해 보세요. Bridge는 완전히 새로운 스마트 조명의 세상으로 들어가는 열쇠입니다.
사양
전구 규격
전구 규격
치수 (WxHxD)
50x58