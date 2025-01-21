Bridge를 사용해 스마트 조명의 모든 기능을 구현해 보세요.

Bridge는 외출 중 제어, 음성 제어, 자동 조명 등 스마트 조명을 정말 스마트하게 만드는 다양한 기능을 가능하게 만드는 역할을 합니다. 설치한 조명에 Bridge를 더해 몰입적인 경험을 연출하고, 안전하고 믿을 수 있는 기술을 활용해 보세요. Bridge는 완전히 새로운 스마트 조명의 세상으로 들어가는 열쇠입니다.