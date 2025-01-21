나만의 방식으로 컨트롤

Philips Hue 조명을 브릿지에 연결하면 무한한 가능성이 열립니다. 스마트폰이나 태블릿에서 Philips Hue 앱으로 조명을 컨트롤하고 스위치를 추가하여 조명을 끄거나 켤 수 있습니다. 조명으로 타이머, 알림과 알람 등을 설정해 보세요. Philips 휴는 Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Home과 호환되므로 음성으로 조명을 컨트롤할 수도 있습니다.